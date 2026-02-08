किसानों के काम की खबर: 'पैसों का पेड़' बनेंगी सब्जियां, न सड़ेंगी और न डूबेगी लागत
वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों ने सब्जियों को प्रोसेस करने का सुरक्षित तरीका खोजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 1:12 PM IST
वाराणसी: खेती करना अब किसानों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि खेतों में उनकी बहुत सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती है. कई बार सीजन में फसलों की अधिक उपलब्धता उनका नुकसान करा जाती है. ऐसे में उन्हें अपनी फसलों को मंडियों में, खेतों में फेंकनी पड़ती है या फिर लागत से भी कम पैसों में बेचना पड़ता है, लेकिन अब इन सब्जियों का प्रयोग अलग तरीके से भी किया जा सकता है. इससे न सिर्फ सेहत को ठीक किया जा सकता है, बल्कि एक बेहतर स्टार्टअप के रूप में सब्जियों का प्रयोग किया जा सकता है. वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों ने इसे लेकर एक नई शुरुआत की है. इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग और मार्केटिंग करना सिखाया जा रहा है. इस प्रोसेसिंग में हरी सब्जियां जैसे गाजर, मूली, भिंडी, करेला आदि को प्रोसेस करके रखा जा रहा है. उसके बाद उसे ऑफ सीजन में अच्छी कीमतों पर सेल किया जा रहा है.
सब्जियों का किया जा सकता है मूल्य संवर्धन:डॉ. स्वाति शर्मा बताती हैं कि साल 2026 ‘इंटरनेशनल इयर ऑफ वीमेन फॉर्मर्स’ है. हम लोग तुराई उद्यान प्रबंधन की बात करते हैं, मूल्य संवर्धन की बात करते हैं. जब किसानों के नुकसान की बात आती है तो आंकड़ों में देखेंगे कि 20 से 25 प्रतिशत तक का नुकसान हो जाता है. ऐसे में पैसों की बर्बादी होती ही है. साथ ही, जो मेहनत लगी है, सब्जियों का, जो पोषण है, वह भी बर्बाद होता है. अगर हम पत्ता गोभी की बात करें, तो इसे कोल्ड स्टोरेज में जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक से अधिक एक महीने तक रख सकते हैं. अगर इसी को हम सुखाकर रखेंगे तो इससे सीधे सब्जी बनाने में उपयोग कर सकते हैं.
अनुसंधान संस्थान में ले सकते हैं प्रशिक्षण: डॉ. स्वाति शर्मा ने बताया कि हमारे देश में टमाटर बड़ी मात्रा में बर्बाद हो जाता है. कई बार टमाटर सॉस बनाने के लायक भी नहीं होते हैं. ऐसे में हम लोग टमाटर का पाउडर बनाकर रख सकते हैं, जिसे सब्जियों में उपयोग कर सकते हैं. गाजर का उपयोग चिप्स के रूप में कर सकते हैं. इसे कॉर्नफ्लेक की तरह दूध में डालकर भी खाया जा सकता है. यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. इसमें फाइबर बहुत होता है. इसे आराम से 06 महीने तक रखा जा सकता है. इसे तैयार करने के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में इसका प्रशिक्षण दिया जाता है. दो से तीन महीने के अंतराल पर प्रशिक्षण ले सकते हैं.
