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झारखंड में धान की 'सीधी बुआई' बनी किसानों के लिए वरदान! जानें, क्या है तकनीक

कृषि पदाधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसान 'सीधी बुआई' तकनीक की मदद से धान की खेती करें. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 28, 2026 at 9:13 AM IST

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रांची: झारखंड में हर तीन-चार साल के अंतराल पर सामान्य से कम मानसूनी बारिश से राज्य में खेतीबाड़ी पर खराब असर पड़ता है. इसकी एक और वजह यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा खरीफ फसलों में धान की खेती होती है. यदि आंकड़ों की बात करें तो राज्य में लगभग 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल में से अकेले 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है. ऐसे में अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी और अगर बारिश खराब हुई तो खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची से करीब 25 KM दूर मांडर प्रखंड के कैम्बो पंचायत में रामकृष्ण मिशन के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की ओर से करीब 10 एकड़ में धान की सीधी बुआई (DSR) का प्रायोगिक खेती, डेमो (DEMO) के रूप में की जा रही है.

'सीधी बुआई' पर बातचीत करते हुए कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह (Etv Bharat)

दरअसल प्रगतिशील किसान, यहां धान की पारंपरिक 'रोपनी' पद्धति की जगह 'धान की सीधी बुआई' से लहलहाते खेत को करीब से देखते हैं. सीधी बुआई को लेकर मन में आने वाले सभी तरह के सवालों का समाधान कृषि विशेषज्ञों से पाते हैं और फिर धान की सीधी बुआई से खेती करने के लिए अग्रसर होते हैं.

कम बारिश में भी होगी धान की फसल: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे राम शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि धान की परंपरागत खेती, जिसमें धान का बिचड़ा तैयार करने, फिर उसे दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने की जगह धान के बीज को सीधे खेत में लगाते हैं और थोड़े पानी होने पर ही धान के बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में रांची के कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड के संदर्भ में धान की 'सीधी बुआई' आधारित खेती की जरूरत इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां कुछ-कुछ समयांतराल पर सुखाड़ या औसत से कम बारिश होती है, ऊपर से यहां के भौगोलिक स्थिति में भी परंपरागत रोपनी पद्धति की जगह 'सीधी बुआई' ज्यादा फायदेमंद होगी.

'सीधी बुआई' वाली खेती में खरपतवार की समस्या का मिला समाधान: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि किसान धान की 'सीधी बुआई' से खेती इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि इस विधि से खेती के दौरान खरपतवार बहुत ज्यादा बनता है, जो धान के लिए मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का ज्यादा भाग ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे में धान की फसल खराब हो जाती है.

राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि धान के बीज लगाने के ठीक बाद खरपतवार नाशक (weedicide) का छिड़काव से इस समस्या का समाधान हो जाता है. उन्होंने बताया कि इससे फसल के उत्पादन पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है और खेती की लागत भी कम हो जाती है.

जहां बारिश नहीं वहां सीधी बुआई करें किसान: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि अभी भी राज्य के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और जहां खेतीबाड़ी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां के किसान ऊंचाई पर लगने वाले या कम पानी में भी उत्पादन देने वाले धान की किस्मों को अपने खेतों में लगाएं.

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सिमडेगा- पश्चिमी सिंहभूम में 'सीधी बुआई' से खेती करते हैं किसान: कृषि निदेशक

झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने कहा कि राज्य के सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के कुछ इलाकों के किसान, 'सीधी बुआई' से धान की खेती करते हैं लेकिन पूरे राज्य में यह प्रैक्टिस में नहीं है. उन्होंने कहा कि विभाग की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा अन्नदाता किसान 'सीधी बुआई' से धान की खेती करने की ओर अग्रसर हो.

बदलते जलवायु में DSR से खेती बेहद जरूरी: कृषि पदाधिकारी

जिला कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह कहते हैं कि बदलते जलवायु परिदृश्य, भूजल के तेजी से गिरते लेवल, कृषि मजदूरों की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत ने पारंपरिक 'धान रोपाई' में कई समस्याएं आ रही है. ऐसे समय में धान की 'सीधी बुआई' (Direct Seeded Rice) किसानों के लिए एक आधुनिक, कम लागत और जल संरक्षण वाली तकनीक के रूप में तेजी से उभर रही है.

हाल के सालों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में DSR तकनीक से खेती बढ़ी है लेकिन झारखंड के ज्यादातर किसान इस मामले में बेहद संकोची रहे हैं. ऐसे में विभाग की पूरी कोशिश है कि अपने राज्य में भी किसान 'सीधी बुआई' से धान की खेती के प्रति अग्रसर हो.

क्या है धान की 'सीधी बुआई'

धान की 'सीधी बुआई' ऐसी कृषि पद्धति है, जिसमें नर्सरी तैयार करने और पौधों की रोपाई करने के बजाय धान के बीज को सीधे खेत में मशीन या उपयुक्त उपकरण की सहायता से बो दिया जाता है. इस तकनीक में खेत की तैयारी के बाद सीड ड्रिल या DSR मशीन से निश्चित दूरी और गहराई पर बीज डाले जाते हैं. इससे खेती का पूरा तरीका ही बदल जाता है.

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क्या है DSR से धान की खेती के फायदे?

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पानी की बड़ी बचत

धान की पारंपरिक रोपाई (धान रोपनी) में लगातार पानी भरकर रखना पड़ता है जबकि DSR में सिंचाई की आवश्यकता काफी कम होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, DSR से 15 से 30% तक पानी की बचत पॉसिबल है, जिससे गिरते भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में यह तकनीक खासी उपयोगी साबित हो सकती है.

मजदूरी खर्च में कमी

धान के बिचड़े को तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार करना, पौध उखाड़ना और रोपाई करना अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य है और इसमें खर्च बढ़ जाता है. DSR अपनाने पर रोपाई की आवश्यकता खत्म हो जाती है. मजदूरों पर निर्भरता घटती है और समय पर खेती पूरी हो जाती है.

लागत कम

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि DSR अपनाने वाले किसानों की सिंचाई, खेत की तैयारी और श्रम लागत कम होती है, जिससे प्रति एकड़ अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है.

समय की बचत

धान की रोपाई में कई सप्ताह लग जाते हैं. पहले 20-21 दिन बिचड़ा तैयार करने में लगता है फिर उसकी रोपनी में वक्त लगता है. DSR में बुआई तेजी से पूरी हो जाती है, जिससे किसान अगली फसल भी समय पर ले सकते हैं. राम शंकर प्रसाद सिंह कहते हैं कि DSR की सबसे बड़ी चुनौतीये हैं कि इसमें खरपतवार का होना है, जिसका सफल उपाय खोज लिया गया है.

खरपतवार सबसे बड़ी चुनौती

रोपाई वाले खेतों में पानी भरा रहने से खरपतवार कम उगते हैं लेकिन DSR में शुरुआत में खेत सूखा रहता है इसलिए खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं.

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