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झारखंड में धान की 'सीधी बुआई' बनी किसानों के लिए वरदान! जानें, क्या है तकनीक

रांची: झारखंड में हर तीन-चार साल के अंतराल पर सामान्य से कम मानसूनी बारिश से राज्य में खेतीबाड़ी पर खराब असर पड़ता है. इसकी एक और वजह यह है कि राज्य में सबसे ज्यादा खरीफ फसलों में धान की खेती होती है. यदि आंकड़ों की बात करें तो राज्य में लगभग 28 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल में से अकेले 18 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है. ऐसे में अगर बारिश अच्छी हुई तो खेती अच्छी और अगर बारिश खराब हुई तो खेतीबाड़ी पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची से करीब 25 KM दूर मांडर प्रखंड के कैम्बो पंचायत में रामकृष्ण मिशन के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की ओर से करीब 10 एकड़ में धान की सीधी बुआई (DSR) का प्रायोगिक खेती, डेमो (DEMO) के रूप में की जा रही है.

'सीधी बुआई' पर बातचीत करते हुए कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह (Etv Bharat)

दरअसल प्रगतिशील किसान, यहां धान की पारंपरिक 'रोपनी' पद्धति की जगह 'धान की सीधी बुआई' से लहलहाते खेत को करीब से देखते हैं. सीधी बुआई को लेकर मन में आने वाले सभी तरह के सवालों का समाधान कृषि विशेषज्ञों से पाते हैं और फिर धान की सीधी बुआई से खेती करने के लिए अग्रसर होते हैं.

कम बारिश में भी होगी धान की फसल: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे राम शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि धान की परंपरागत खेती, जिसमें धान का बिचड़ा तैयार करने, फिर उसे दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने की जगह धान के बीज को सीधे खेत में लगाते हैं और थोड़े पानी होने पर ही धान के बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में रांची के कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड के संदर्भ में धान की 'सीधी बुआई' आधारित खेती की जरूरत इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां कुछ-कुछ समयांतराल पर सुखाड़ या औसत से कम बारिश होती है, ऊपर से यहां के भौगोलिक स्थिति में भी परंपरागत रोपनी पद्धति की जगह 'सीधी बुआई' ज्यादा फायदेमंद होगी.

'सीधी बुआई' वाली खेती में खरपतवार की समस्या का मिला समाधान: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि किसान धान की 'सीधी बुआई' से खेती इसलिए भी नहीं करते थे क्योंकि इस विधि से खेती के दौरान खरपतवार बहुत ज्यादा बनता है, जो धान के लिए मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का ज्यादा भाग ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे में धान की फसल खराब हो जाती है.

राम शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि धान के बीज लगाने के ठीक बाद खरपतवार नाशक (weedicide) का छिड़काव से इस समस्या का समाधान हो जाता है. उन्होंने बताया कि इससे फसल के उत्पादन पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता है और खेती की लागत भी कम हो जाती है.

जहां बारिश नहीं वहां सीधी बुआई करें किसान: कृषि पदाधिकारी

रांची में कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह ने कहा कि अभी भी राज्य के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और जहां खेतीबाड़ी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां के किसान ऊंचाई पर लगने वाले या कम पानी में भी उत्पादन देने वाले धान की किस्मों को अपने खेतों में लगाएं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

सिमडेगा- पश्चिमी सिंहभूम में 'सीधी बुआई' से खेती करते हैं किसान: कृषि निदेशक

झारखंड के कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा 'पंकज' ने कहा कि राज्य के सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के कुछ इलाकों के किसान, 'सीधी बुआई' से धान की खेती करते हैं लेकिन पूरे राज्य में यह प्रैक्टिस में नहीं है. उन्होंने कहा कि विभाग की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा अन्नदाता किसान 'सीधी बुआई' से धान की खेती करने की ओर अग्रसर हो.

बदलते जलवायु में DSR से खेती बेहद जरूरी: कृषि पदाधिकारी