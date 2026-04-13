सूरजपुर में घूसखोर कृषि विकास अधिकारी गिरफ्तार, ACB टीम ने रंगे हाथ दबोचा
सूरजपुर के कृषि विकास अधिकारी को एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी ने सेल्स मैनेजर से रिश्वत मांगी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 11:54 AM IST
सरगुजा : सरगुजा संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपुर कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी को एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सोहनलाल भगत के रूप में हुई है, जो एक बीज कंपनी के सेल्स मैनेजर पर दबाव बनाकर रिश्वत की मांग कर रहा था. बताया जा रहा है कि हैदराबाद की एक बीज कंपनी में काम करने वाले सेल्स मैन अजीत कुमार कश्यप रीजनल एरिया में मक्का बीज सप्लाई का काम देखते हैं. उनसे ही कृषि विकास अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी.
कार्रवाई का धौंस दिखाकर मांगी रिश्वत
कंपनी ने सप्लाई किए गए बीज का कुछ स्टॉक बच जाने पर उसे अगस्त माह में एक कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा था. इसी दौरान कृषि विकास अधिकारी सोहनलाल भगत, जिन्हें बीज निरीक्षक का भी प्रभार मिला हुआ था
आरोपी सोहनलाल भगल ने सेल्स मैनेजर पर भंडारण प्रक्रिया में खामियां बताते हुए कार्रवाई की धमकी दी. अधिकारी ने एकतरफा कार्रवाई का भय दिखाकर अजीत कुमार कश्यप से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी. जिसकी शिकायत एसीबी में प्रार्थी ने की थी.प्रार्थी के आरोपों की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप बिछाया और आरोपी सोहनलाल भगत को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है- शरद सिंह, निरीक्षक ACB
घूसखोर अधिकारी रंगे हाथों पकड़ाया
इस पर प्रार्थी ने एसीबी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप प्लान तैयार किया.योजना के तहत प्रार्थी को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपये लेकर आरोपी के पास भेजा गया. जैसे ही सोहनलाल भगत ने राशि स्वीकार की, सतर्क एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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