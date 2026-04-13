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सूरजपुर में घूसखोर कृषि विकास अधिकारी गिरफ्तार, ACB टीम ने रंगे हाथ दबोचा

सरगुजा : सरगुजा संभाग में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपुर कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी को एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान सोहनलाल भगत के रूप में हुई है, जो एक बीज कंपनी के सेल्स मैनेजर पर दबाव बनाकर रिश्वत की मांग कर रहा था. बताया जा रहा है कि हैदराबाद की एक बीज कंपनी में काम करने वाले सेल्स मैन अजीत कुमार कश्यप रीजनल एरिया में मक्का बीज सप्लाई का काम देखते हैं. उनसे ही कृषि विकास अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी.

कार्रवाई का धौंस दिखाकर मांगी रिश्वत

कंपनी ने सप्लाई किए गए बीज का कुछ स्टॉक बच जाने पर उसे अगस्त माह में एक कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा था. इसी दौरान कृषि विकास अधिकारी सोहनलाल भगत, जिन्हें बीज निरीक्षक का भी प्रभार मिला हुआ था