ETV Bharat / state

कोरबा में कृषि संकट: डीएपी और एनपीके खाद की किल्लत से फसल विकास को हो सकता है खतरा!

2026 खरीफ सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 64 फीसदी एनपीके और 59 फीसदी डीएपी का भंडारण हो सका है.

AGRICULTURAL CRISIS
कृषि संकट छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 10:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: सरकार के तमाम दावों के विपरीत कोरबा जिले में खाद की किल्लत बनी हुई है. कृषि विभाग के अपने ही आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. जिले के किसानों को डीएपी (DAP) और एनपीके (NPK) जैसे महत्वपूर्ण उर्वरक समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. हालात यह हैं कि विभाग तय किए गए लक्ष्य का आधा भंडारण भी नहीं कर पाया है, जिसके चलते किसानों को जरूरत से काफी कम मात्रा में खाद का वितरण हो सका है. खाद के काम भंडारण और वितरण संबंधी जानकारी कृषि विभाग ने हाल ही में संपन्न हुई जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में पेश किए थे.

लक्ष्य के मुकाबले आधे से भी कम हुआ वितरण

कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के खरीफ सीजन के लिए कोरबा जिले के किसानों को कुल 1,500 मीट्रिक टन एनपीके खाद बांटा जाना था. इसके विपरीत, अभी तक महज 877 मीट्रिक टन एनपीके खाद ही किसानों तक पहुंच पाया है. जिससे ऐन बुवाई और फसल के शुरुआती दौर में किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 64 फीसदी एनपीके का भंडारण हो सका है.

Agricultural crisis in Korba
कोरबा कृषि विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीएपी की स्थिति भी ऐसी ही

एनपीके अलावा डीएपी की स्थिति भी इसी तरह की बनी हुई है. वर्ष 2026 में 3500 मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण करने का लक्ष्य था. इसके विरुद्ध महज 2084 मीट्रिक टन का ही भंडारण हो सका है जबकि अब तक महज 1951 मीट्रिक तन खाद ही किसानों तक पहुंचाया गया है. लक्ष्य के विरुद्ध महज 59 फ़ीसदी ही भंडारण हो सका है. जिसके कारण किसानों को डीएपी जैसे महत्वपूर्ण खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है.

निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप खाद के भंडारण का प्रयास किया जा रहा है. यह प्रक्रिया जारी है. किसानों को वैकल्पिक उपाय भी बताया जा रहे हैं. हमारा प्रयास है कि लक्ष्य के अनुरूप ही भंडारण किया जाए और पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद का वितरण किया जाए. जिससे की पैदावार अच्छी हो सके- डीपीएस कंवर, उपसंचालक, जिला कृषि विभाग

​फसलों की सेहत और पैदावार पर गंभीर असर

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बुवाई या फसल के शुरुआती विकास के नाजुक समय पर यदि डीएपी या एनपीके न मिले, तो पौधों में फास्फोरस की भारी कमी हो जाती है. पौधों की जड़ें अविकसित और कमजोर रह जाती हैं. पौधे का तना पतला हो जाता है और उसकी सामान्य वृद्धि रुक जाती है. जरूरी पोषक तत्वों के अभाव में पौधों में फूलों और फलों के झड़ने की समस्या तेजी से बढ़ जाती है.

​उत्पादकता में आ सकती है गिरावट

खाद की कमी से पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण कुल पैदावार में भारी कमी दर्ज की जाती है. जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि जो किसान थोड़े से भी संपन्न हैं, वह सरकारी खाद पर निर्भर नहीं रहते. खुले मार्केट से वह अपने खर्चे पर खाद खरीदकर फसल को सींचते हैं, ताकि पैदावार अच्छी हो सके.

किसानों को नहीं होगी किसी तरह की परेशानी

कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले में खाद की कमी से इंकार किया है. उनका कहना है कि अब तक पूरी स्थिति नियंत्रण में है. किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि फसल की पैदावार भी अच्छी हो यह प्रयास किया जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि खाद के कम भंडारण और वितरण की जानकारी मीडिया के जरिए मिली है, इसकी जानकारी कृषि विभाग से ली जाएगी.

जशपुर में पाम क्रांति: 80 किसान योजना से जुड़े, 100 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य
भूपेश बघेल की सीएम विष्णुदेव साय को खुली चुनौती,- "मेरे पास भी पत्र आपके पास भी पत्र, सामने आकर बहस करिए"
Golf Tournament Raipur: गोल्फ के ग्लोबल मैप पर नवा रायपुर, डीपी वर्ल्ड ओपन में खलिन जोशी बने चैंपियन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पुरस्कृत

TAGGED:

कोरबा खाद की किल्लत
KORBA FERTILIZER SHORTAGE
कृषि संकट कोरबा
KORBA DAP SHORTAGE
AGRICULTURAL CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.