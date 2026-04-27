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खाद के साथ लादन बेचने के ऑर्डर का विरोध, कृषि व्यापारियों ने बोला हल्ला

बेमेतरा में खाद के साथ लादन को लेकर कृषि व्यापारियों ने विरोध जताया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Bemetara Agricultural Traders Protest
बेमेतरा कृषि व्यापारी प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 5:22 PM IST

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बेमेतरा: जिला कृषि व्यापारी संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज अपनी प्रतिष्ठान बंद रखी और बेमेतरा के बीटीआई ग्राउंड में एकदिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया. कृषि व्यापारियों ने पदयात्रा कर बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. इस विरोध प्रदर्शन की वजह से जिले में कुल 400 से अधिक दवाई दुकान बंद रही.

खाद में लादन प्रथा का विरोध

विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे जिला कृषि व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने खाद में लादन प्रथा का विरोध किया है. कृषि व्यापारियों ने बताया कि उन्हें खाद और बीज के साथ में लादन यानि की अतिरिक्त दवा दिया जा रहा है. जिसकी बिक्री करना उनकी मजबूरी है. जिससे दुकानदारों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. व्यापारियों ने कहा कि खाद में व्यापारियों को कोई कमाई नहीं हो रही है जिससे व्यापारी परेशान है. व्यापारी सरकारी दर के अनुसार 8 प्रतिशत का मुनाफा चाहते है.

बेमेतरा में कृषि व्यापारियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

व्यापारियों ने जताया विरोध

कृषि विभाग के द्वारा जो दवाओं की सैंपल लिए जाते हैं. उसमें यदि कमी पाई जाती है तो कृषि व्यापारियों के ऊपर सीधी कारवाई की जाती है. जो पूर्णतः गलत है. व्यापारियों का कहना है की कार्रवाई दवा निर्माता कंपनी के ऊपर हो न कि बिक्री करने वाले व्यापारियों के ऊपर ,वहीं कृषि व्यापारियों ने खाद में 8% के मुनाफे की शासन प्रशासन से गुहार लगाई है.

कृषि व्यापार बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है, हम जो खाद का विक्रय कर रहे हैं उसे पर कंपनियां लादन दे रही है. बाहर के लोग रेट को खराब कर रहे हैं. इस कारण हम व्यापार करने में असमर्थ हैं. इसलिए व्यापार को आसान एवं सरल बनाने के लिए हमने प्रशासन का ध्यान आर्कषण करने शांति पूर्व तरीके से ज्ञापन के माध्यम से गुहार लगाई है- सिद्दीकी खान, अध्यक्ष, जिला कृषि व्यापारी संघ बेमेतरा

व्यापारी लीलाधर ओमप्रकाश राठी ने बताया कि कंपनी हमको शासन के निर्धारित रेट से भी महंगे दरों में खाद देती है. ऊपर से हमको खाद्य सामग्री का भाड़ा भी देना पड़ता है. शासन के लिए इसका अलग दर है और हमारे व्यापारियों के लिए इसका अलग दर है. जिससे हमें परेशानी हो रही है. हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो वही कृषि दवाओं के सैंपल फेल होने पर कंपनी पर कार्रवाई तय हो न कि व्यापारी पर कार्रवाई की जाए.

कृषि व्यापारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर BTI ग्राउंड में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया. जिसके बाद रैली निकालकर बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पीएम मोदी के नाम तहसलीदार को ज्ञापन सौंपा है.

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