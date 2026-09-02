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किसान भाईयों के लिए जरूरी खबर, जानिए एग्री स्टैक कार्ड के लाभ और बनवाने की पूरी प्रक्रिया

कृषि संबंधी सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए एग्री स्टैक किसान आईडी है. जानें आईडी बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

AgriStack Farmer ID
एग्री स्टैक किसान आईडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2026 at 4:59 PM IST

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करनालः हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए डिजिटल कृषि योजनाओं में पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से एग्री स्टैक किसान आईडी बनवाना अनिवार्य किया जा रहा है. एग्री स्टैक किसान आईडी केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसके तहत हर किसान को एक विशिष्ट 12 अंकों की डिजिटल पहचान दी जा रही है. एग्री स्टैक फार्मर आईडी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा लगाई जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सके.

AgriStack Farmer ID
जरूरी दस्तावेज (ETV Bharat)

सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए एग्री स्टैक अनिवार्यः कृषि संबंधी योजना में ​पारदर्शिता और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एग्री स्टैक किसान आईडी को अनिवार्य किया जा रहा है. भू-अभिलेखों को सीधे किसान के आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े और कागजी हेरफेर की संभावना खत्म हो जाएगी. सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ के लिए भविष्य में बिना किसान आईडी के कृषि विभाग से जुड़ी किसी भी सब्सिडी, वित्तीय सहायता या योजना का लाभ पाना मुश्किल होगा.

जानें क्यों अनिवार्य है एग्री स्टैक किसान आईडी (ETV Bharat)

मेरी फसल-मेरा ब्योरा का एकीकरण: हरियाणा में फसल खरीद और मुआवजा प्रणाली ('मेरी फसल-मेरा ब्योरा') को एग्री स्टैक के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे किसान का डेटा हर बार दोबारा दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई़डी बन जाने से प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में गिरदावरी और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.

AgriStack Farmer ID
कैसे बनाएं कार्ड (ETV Bharat)

योजनाओं का सीधा लाभ: पीएम-किसान सम्मान निधि और राज्य सरकार की अन्य वित्तीय सहायता राशि सीधे बैंक खाते में (DBT के माध्यम से) बिना किसी रुकावट के पहुंचेगी. किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण की स्वीकृति बिना कागजी जटिलताओं के डिजिटल रूप से जल्दी हो सकेगी. सरकारी दरों पर मिलने वाले बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी आसानी से मिलेगी. इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए बार-बार सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं होगी.

AgriStack Farmer ID
एग्री स्टैक किसान आईडी क्यों है जरूरी (ETV Bharat)

एग्री स्टैक आईडी के कई फायदे हैं. किसान की एकीकृत एवं विशिष्ट डिजिटल पहचान तैयार होगी. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में किसान के विवरण के सत्यापन में सुविधा के साथ-साथ ​पात्र किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी. ​किसान की भूमि एवं कृषि संबंधी जानकारी को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने में सहायता होगी. योजनाओं में आवेदन एवं लाभ वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुगम होगी. भविष्य में उपलब्ध होने वाली डिजिटल कृषि सेवाओं एवं किसान-केंद्रित योजनाओं का लाभ लेने में Farmer ID महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सीएससी या अटल सेवा केंद्र से भी बना सकते हैं कार्डः स्वयं मोबाइल के अलावा कोई भी योग्य किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र या कृषि विभाग के शिविर में जाएं. ​वहां मौजूद वीएलई या कृषि मित्र आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करके किसान आईडी जनरेट कर देगा. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. दस्तावेजों में आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य), परिवार पहचान पत्र, जमीन के कागजात (जमाबंदी / खसरा नंबर),​आधार से लिंक बैंक खाता और आधार लिंक मोबाइल नंबर.

Farmer ID बनवाने की अपीलः सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कुरुक्षेत्र डॉ. नीतू राय ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि "वे शीघ्र अपना Farmer ID बनवाएं. अपने डिजिटल किसान रिकॉर्ड को पूर्ण और अपडेट रखें. जिन किसानों की Farmer ID अभी लंबित है, वे गांव स्तर पर आयोजित जागरूकता शिविरों में भाग लेकर कृषि विभाग के कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करें. किसानों के सहयोग से जिले में Farmer ID निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा और पात्र किसानों को केंद्र एवं हरियाणा सरकार की विभिन्न कृषि एवं किसान कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी."

ये भी पढ़ें-सरकारी योजनाओं के लिए एग्रीस्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य, पंचायत स्तर पर लगाया जा रहा है शिविर, लाभ उठाएं किसान

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