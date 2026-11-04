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बीबीएयू और एनबीएफजीआर के बीच हुआ समझौता, शोध और इंटर्नशिप के नए मौके

लखनऊ: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएफजीआर) के बीच बुधवार को शिक्षण, अनुसंधान और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. इस एमओयू से छात्रों और शोधार्थियों को अध्ययन, इंटर्नशिप तथा संयुक्त शोध के नए अवसर उपलब्ध होंगे.



विवि के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के निर्देशन में एमओयू पर एनबीएफजीआर के निदेशक डॉ. काजल चक्रवर्ती और विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अश्विनी कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए. हस्ताक्षर किए. एमओयू के तहत दोनों संस्थान शिक्षकों एवं कर्मचारियों के आदान-प्रदान के साथ स्नातक, परास्नातक विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए अध्ययन, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप एवं शोध के अवसर विकसित किए जाएंगे.



इसके अलावा संयुक्त संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा. दोनों संस्थान संयुक्त शोध परियोजनाओं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध अनुदान हासिल करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे. संयुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक्स) के संचालन और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.



विवि के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग से शिक्षा एवं शोध की गुणवत्ता बेहतर होती है. यह समझौता विद्यार्थियों और शोधार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान, उन्नत शोध सुविधाओं तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से जोड़ने में मददगार होगा. इससे अंतर्विषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों संस्थानों के बीच दीर्घकालिक अकादमिक संबंध मजबूत होंगे.