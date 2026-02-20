ETV Bharat / state

अंबाला में किसानों ने वापस लिया आंदोलन, रिंग रोड पर आपत्तियां दूर करने पर बनी सहमति

अंबाला रिंग रोड की अड़चनों पर किसानों से वार्ता करते अधिकारी ( Etv Bharat )

अंबालाः हरियाणा के अंबाला में 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए रिंग रोड का निर्माण हो रहा है. रिंग रोड क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के किसानों की ओर से अंडरपास, ग्रामीण रास्ते और नाले के मुद्दे पर आपत्ति थी. इसको लेकर बीते 2-3 माह से किसान आंदोलनरत थे और काम बंद था. इसी बीच धरने पर बैठे किसानों को अंबाला पुलिस ने गुरुवार को उठा लिया था. इसके बाद किसान नेताओं ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया. मामला बिगड़ता देख शुक्रवार को अंबाला कैंट के एसडीएम विनेश कुमार, डीएसपी एनएसएआई के अधिकारियों के साथ मौके पर मौके पर पहुंचे. बनी सहमति, किसानों ने वापस लिया आंदोलनः मौके पर अधिकारियों ने किसानों की आपत्तियों के एक-एक बिंदुओं को सुना. किसानों की मांगों पर जहां तक संभव हो सकता है उसके निपटारे के लिए ऑन स्पॉट निर्णय लिया और हल करने का भरोसा दिलाया गया. लिए गए निर्णय को यथासंभव लिखित में उपलब्ध कराने पर प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराने और किसानों की मांगों पर सड़क निर्माण के साथ-साथ काम करने की घोषणा अधिकारियों ने की. इसके बाद किसानों ने भी आंदोलन वापस लेने की घोषणा की. इसके साथ बीते दो महीने से जारी आंदोलन समाप्त हो गया. अंबाला रिंग रोड की अड़चनें दूर (Etv Bharat)