E-mail पर मोहब्बत का इक़रार, Instagram पर रिश्तों की दरार : प्रतीक-अपर्णा का अधूरा सफ़र
2011 को दोनों विवाह बंधन में बंधे, यह शादी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल शादियों में से एक मानी गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 11:05 AM IST
लखनऊ: लखनऊ की गलियों में कभी एक प्रेम कहानी चुपचाप जन्मी थी. वह कहानी किसी राजनीतिक मंच पर नहीं, बल्कि ईमेल के छोटे-छोटे संदेशों में सांस लेती थी. समय के साथ वही रिश्ता सत्ता के गलियारों तक पहुंचा, फिर वैचारिक मतभेदों, सार्वजनिक आरोपों और अंततः एक गहरे सन्नाटे में बदल गया. प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की कहानी सिर्फ़ एक हाई-प्रोफाइल विवाह की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, महत्वाकांक्षा और बदलते रिश्तों का ऐसा दस्तावेज़ है, जो आधुनिक दौर के निजी जीवन की जटिलताओं को सामने लाता है.
जब ईमेल प्रेम-पत्र हुआ करते थे
साल 2001 का वह दौर आज की तरह इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप का नहीं था. मोबाइल फोन आम नहीं थे और रिश्तों में जल्दबाज़ी कम हुआ करती थी. लखनऊ में अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने वाले अपर्णा बिष्ट और प्रतीक यादव की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में हुई.
अपर्णा तब इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि शांत और संकोची स्वभाव वाला यह युवक उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक का बेटा है. पार्टी में हुई छोटी-सी बातचीत के बाद प्रतीक ने अपर्णा से उनकी ईमेल आईडी मांगी. इसके बाद शुरू हुआ प्रेम-पत्रों का वह सिलसिला, जो आज की पीढ़ी के लिए शायद किसी पुराने उपन्यास जैसा लगे.
जब अपर्णा ने कुछ दिनों बाद अपना ईमेल इनबॉक्स खोला, तो वह प्रतीक के भावनात्मक संदेशों से भरा हुआ था. सीधे, सरल और बिना किसी दिखावे के लिखे गए वे ईमेल धीरे-धीरे दोनों को एक-दूसरे के बेहद करीब ले आए. यहीं से लगभग दस वर्षों तक चलने वाली उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई.
शाही शादी और एक ख़ूबसूरत परिवार
समय के साथ दोनों ने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल की. अपर्णा ने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया, जबकि प्रतीक ने लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की. दूरी के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत बना रहा.
करीब एक दशक तक साथ रहने के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. साल 2011 में उनकी सगाई हुई और 4 दिसंबर 2011 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए. यह शादी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल शादियों में से एक मानी गई. राजनीति, सिनेमा और उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल हुई थीं. शादी के बाद उनकी बेटी प्रथमा का जन्म हुआ और ऐसा लगा कि प्रेम ने अपनी मंज़िल पा ली है.
राजनीति ने बदली रिश्तों की दिशा
लेकिन समय के साथ रिश्तों के भीतर वैचारिक दूरी बढ़ने लगी. प्रतीक यादव ने राजनीति से दूरी बनाकर बिजनेस और फिटनेस की दुनिया को चुना, जबकि अपर्णा की रुचि सक्रिय राजनीति में बढ़ती चली गई.
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक प्रशंसा से समाजवादी परिवार के भीतर वैचारिक मतभेद पहली बार खुलकर सामने आए. इसके बाद 2017 में अपर्णा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा. हालांकि उन्हें हार मिली, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती रही.
सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. माना गया कि इस फैसले ने परिवार और रिश्तों के भीतर की दूरी को और गहरा कर दिया. धीरे-धीरे निजी जीवन की दरारें सार्वजनिक चर्चाओं का हिस्सा बनने लगीं.
इंस्टाग्राम पर टूटा रिश्ता
जनवरी 2026 में यह रिश्ता अचानक सोशल Media की सुर्खियों में आ गया. प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक की घोषणा कर दी. उन्होंने रिश्तों के टूटने, मानसिक तनाव और परिवार के बिखराव की बात सार्वजनिक रूप से कही.
जो प्रेम कभी ईमेल के इनबॉक्स में चुपचाप पनपा था, वही रिश्ता अब इंस्टाग्राम की पोस्टों में टूटता दिखाई दे रहा था. यह सिर्फ़ दो लोगों का अलगाव नहीं था, बल्कि एक लंबे रिश्ते का सार्वजनिक विघटन था.
आख़िरी सन्नाटा
13 मई 2026 की सुबह 38 वर्षीय प्रतीक यादव के आकस्मिक निधन की खबर ने इस कहानी को एक बेहद दुखद अंत दे दिया. बताया गया कि वह लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. ढाई दशक पहले स्कूल के दिनों में शुरू हुई यह कहानी अंततः एक ऐसे सन्नाटे में बदल गई, जहां न कोई नया संदेश बचा, न कोई सफाई. बस याद रह गया एक दौर, जब प्रेम ईमेल में लिखा जाता था और रिश्ते इंस्टाग्राम पर टूटते नहीं थे.
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