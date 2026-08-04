जापानी तकनीक से संवरेगा 'बाबा' का शहर, बनारस में 10 गुना तेजी से उगेंगे 'मिनी जंगल'

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बदलेगी बनारस की सूरत! नगर निगम और BLW के बीच हुआ महा-समझौता, जानें क्या है पूरा प्लान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 6:58 AM IST
वाराणसी: शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध बनाने की दिशा में नगर निगम और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू) ने एक बड़ा कदम उठाया है. बीएलडब्ल्यू परिसर में प्रतिदिन निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन और वर्षों से जमा लीगेसी वेस्ट के स्थाई निस्तारण को लेकर एक हाईलेवल मीटिंग हुई.
शहर की सूरत बदलने की कवायद: बीएलडब्ल्यू परिसर में हुई बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल और बीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधक आशुतोष पंत के बीच अपशिष्ट प्रबंधन और लीगेसी वेस्ट के त्वरित निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. दोनों विभागों के शीर्ष अधिकारियों ने इस एमओयू का विधिवत आदान-प्रदान भी किया. जिससे शहर की स्वच्छता व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी.
पर्यावरण सुरक्षा पर जोर: बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सुधार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. एफसीआई को जाने वाली सड़क के किनारे उपलब्ध खाली भूमि को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने का फैसला किया गया है, साथ ही उस पूरे क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा. इसके अलावा बीएलडब्ल्यू से सटी हुई बाउंड्री, जो नाथूपुर क्रॉसिंग की ओर जाती है, का स्थलीय निरीक्षण कराकर उस मार्ग के चौड़ीकरण और विकास का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत शासन को भेजा जाएगा.
बेहतर तालमेल से शहर होगा सुंदर: विकास और स्वच्छता कार्यों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और बीएलडब्ल्यू के बीच नियमित अंतराल पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाएंगी. वहीं पर्यावरण संरक्षण और भूजल संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीएलडब्ल्यू परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में मियांवाकी वन (सघन वनीकरण) और वॉटर रिचार्ज पिट स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए उपयुक्त स्थलों को चिह्नित कर जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. नगर निगम और बीएलडब्ल्यू की यह संयुक्त पहल वाराणसी में स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी.
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