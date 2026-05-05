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आगरा के दृष्टिबाधित PHD बाबा का मिलिट्री अस्पताल में होगा इलाज, सेना साथ ले गई, NDA में प्रोफेसर रहने का किया था दावा

दृष्टिबाधित PHD बाबा को सेना साथ ले गई. ( Photo Credit; Viral )

आगरा : नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) खड़कवासला, पुणे में खुद को अंग्रेजी का प्रोफेसर बताकर चर्चा में आए दृष्टिबाधित डाॅ. संतोष गोयल का इलाज सेना अस्पताल में होगा. वीडियो वायरल होने के बाद दृष्टिबाधित पीएचडी बाबा को सेना अपने साथ ले गई. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह बात सही है कि 80 वर्षीय डॉ. संतोष गोयल नेशनल डिफेंस अकादमी के शिक्षक रहे हैं. आंखों की रोशनी जाने से उनकी नौकरी छूट गई थी. अब उनकी आंखों का आगरा के मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा है. सेना के बोर्ड ने किया बाहर : वायरल वीडियो में दृष्टिबाधित पीएचडी बाबा दावा कर रहे हैं कि मैं अंग्रेजी का शिक्षक रहा हूं. नेशनल डिफेंस अकादमी में सेना के भावी अफसरों को अंग्रेजी पढ़ाता था. मैं सेना के अफसरों का गुरुजी हूं. मेरे पढ़ाए कैडेट अब सेना में कर्नल और जनरल तक बन गए होंगे. मगर, अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो सेना के बोर्ड ने मुझे आउट कर दिया. मैंने खूब आंखों का इलाज कराया. मगर, आंखों की रोशनी वापस नहीं आई. 1971 में पीएचडी करने का दावा : वीडियो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आगरा के अपर आयुक्त अजय मिश्रा ने बनाया था. वीडियो में डॉ. संतोष गोयल दावा कर रहे हैं, सन 1971 में अंग्रेजी में पीएचडी की. इसके बाद मेरी सेना की एजुकेशन कोर में शिक्षक पद पर नौकरी लग गई. मैं नेशनल डिफेंस अकादमी खड़कवासला, पुणे में अंग्रेजी का शिक्षक था. मैं सेना में लेफ्टिनेंट और कर्नल बनने आए युवाओं को पढ़ाता था. करीब तीन साल तक वहां पर पढ़ाया. तभी अचानक मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी तो सेना के बोर्ड से आउट हो गया. जिससे मेरी नौकरी चली गई.