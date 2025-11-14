ETV Bharat / state

कबाड़ हुए आगरा के खूबसूरत वर्टिकल गार्डन; लापरवाही की भेंट चढ़ी 1.8 करोड़ की परियोजना

कबाड़ हुए आगरा के खूबसूरत वर्टिकल गार्डन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी की खूबसूरती और हरियाली बढ़ाने के लिए शहर में 13 स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए. 1.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन लापरवाही और अनदेखी से वर्टिकल गार्डन योजना दम तोड़ गई. इनमें लगे पौधे सूख गए हैं. नगर निगम की लापरवाही से वर्टिकल गार्डन में पौधों के लिए लगे बॉक्स और पौधे भी गायब हैं. अब केवल वहां ढांचा खड़ा है. नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय की बिल्डिंग का भी यही हाल है. नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में लगाए गए वर्टिकल गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं की थी. वर्टिकल गार्डन सूखने को लेकर अब सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं. जिनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल. (Video Credit: ETV Bharat) 13 स्थानों पर बने वर्टिकल गार्डन: आगरा नगर निगम ने शहर में वर्टिकल गार्डन बनाने की योजना 2022 में शुरू की थी. शहर में अलग-अलग स्थलों पर वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए. इस योजना में करीब 1.80 करोड़ रुपए खर्च करके 13 स्थलों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए. नगर निगम की इस पहल की खूब वाहवाही हुई. यह शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने. इन जगहों पर लोग खड़े होकर सेल्फी भी लेते थे. लेकिन निगम की लापरवाही से वर्टिकल गार्डन योजना अब धराशायी हो गई. सभी 13 स्थलों पर बने वर्टिकल गार्डन के अधिकतर पौधे सूख गए हैं.