कबाड़ हुए आगरा के खूबसूरत वर्टिकल गार्डन; लापरवाही की भेंट चढ़ी 1.8 करोड़ की परियोजना
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में लगाए गए वर्टिकल गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 11:32 AM IST
आगरा: ताजनगरी की खूबसूरती और हरियाली बढ़ाने के लिए शहर में 13 स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए. 1.8 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन लापरवाही और अनदेखी से वर्टिकल गार्डन योजना दम तोड़ गई. इनमें लगे पौधे सूख गए हैं. नगर निगम की लापरवाही से वर्टिकल गार्डन में पौधों के लिए लगे बॉक्स और पौधे भी गायब हैं. अब केवल वहां ढांचा खड़ा है. नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय की बिल्डिंग का भी यही हाल है.
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर में लगाए गए वर्टिकल गार्डन की देखरेख की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं की थी. वर्टिकल गार्डन सूखने को लेकर अब सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं. जिनकी लापरवाही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
13 स्थानों पर बने वर्टिकल गार्डन: आगरा नगर निगम ने शहर में वर्टिकल गार्डन बनाने की योजना 2022 में शुरू की थी. शहर में अलग-अलग स्थलों पर वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए. इस योजना में करीब 1.80 करोड़ रुपए खर्च करके 13 स्थलों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए.
नगर निगम की इस पहल की खूब वाहवाही हुई. यह शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने. इन जगहों पर लोग खड़े होकर सेल्फी भी लेते थे. लेकिन निगम की लापरवाही से वर्टिकल गार्डन योजना अब धराशायी हो गई. सभी 13 स्थलों पर बने वर्टिकल गार्डन के अधिकतर पौधे सूख गए हैं.
नगर निगम की नाक के नीचे सूरसदन चौराहा और हरीपर्वत चौराहे से वर्टिकल गार्डन ही गायब है. केवल स्टील का ढांचा बचा है. नगर निगम अधिकारी अब कह रहे हैं, कि इस लापरवाही को लेकर जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
बढ़ी थी शहर की खूबसूरती: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2020 में यात्रा और उसके बाद 2023 में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए. इसमें वीआईपी रोड यानी खेरिया एयरपोर्ट के बाहर अजीत नगर खेरिया मोड़ से लेकर फतेहाबाद रोड पर, ताजमहल पूर्वी गेट मोड़ तक कई वर्टिकल गार्डन विकसित किए गए थे. जो अब नहीं हैं.
|स्थान का नाम
|लागत (लाख रुपए में)
|खंदारी
|9.80
|शीतला रोड
|9.93
|खंदारी चौराहा
|9.98
|टीपी नगर
|9.96
|सूरसदन
|9.97
|खंदारी पुलिस चौकी
|5.13
|शहीद स्मारक
|8.36
|वाटर वर्क्स
|9.98
|साईं मंदिर संजय प्लेस
|8.96
|वाटर वर्क्स चौराहा
|9.98
|लोहामंडी जोन कार्यालय
|9.98
स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग पर खर्च किए 68 लाख: नगर निगम की ओर से शहर में वर्टिकल गार्डन बनाने के साथ ही आगरा स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के कार्यालय भवन पर भी वर्टिकल गार्डन बनाया था. जहां पर गार्डन की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की गई.
नगर निगम ने इस वर्टिकल गार्डन पर करीब 68 लाख रुपए खर्च किए. जिस ठेकेदार ने इसे बनाया था, उसी की रखरखाव की जिम्मेदारी थी. लेकिन, अब यह वर्टिकल गार्डन सूख रहा है. इसके अधिकतर गमले के बॉक्स से पौधे ही गायब हैं. पहले दावा किया गया था, कि वर्टिकल गार्डन से बिल्डिंग का तापमान कम रहेगा. मगर, अब तो बिल्डिंग की दीवार का प्लास्टर भी उखड़ने लगा है.
