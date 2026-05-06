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एयरपोर्ट की तरह तैयार होगा आगरा का फाउंड्रीनगर बस अड्डा; जाम से मुक्ति, यात्रियों को सुविधा

आगरा का फाउंड्रीनगर बस अड्डा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यमुनापार क्षेत्र में फाउंड्रीनगर डिपो बस अड्डा नए लुक में नजर आएगा. यह एयरपोर्ट की तरह भव्य बनेगा. उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम की समस्या को लेकर फाउंड्रीनगर डिपो में सेटेलाइट बस अड्डा शुरू किया है. यहां से करीब 150 रोडवेज बसें गुजरती हैं. यूपी कैबिनेट बैठक में फाउंड्रीनगर बस अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर एयरपोर्ट की तर्ज पर करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करने पर मुहर लगाई. इससे जनता को जहां जाम से मुक्ति मिलेगी. वहीं, यमुनापार क्षेत्र के लोगों को तमाम सुविधा मिलेंगी. अलीगढ़, मेरठ, हरिद्वार और देहरादून की बसें फाउंड्रीनगर बस से ही संचालित की जाएंगी. PSRTC आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat) एयरपोर्ट की तरह बनेगा फाउंड्रीनगर बस अड्डा: UPSRTC आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में फाउंड्रीनगर बस डिपो में सेटेलाइट स्टैंड शुरू किया था. जहां से हर दिन से 125 से 150 बसें गुजरती हैं. एक महीने में यहां से करीब 10 हजार यात्री रोडवेज बसों में चढ़ते है. इससे इस रूट का किराया भी 12 से 15 रुपए तक कम हुआ है. हाईवे पर लगने वाले जाम की मुक्ति के लिए फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस स्टैंड शुरू किया गया था. अब सरकार ने फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस स्टैंड को भव्य रूप में बनाने के लिए 138 करोड़ रुपये बजट घोषित किया है. यह बस अड्डा नए लुक में नजर आए. यह PPP मॉडल पर बनेगा. यह एयरपोर्ट की तरह बनेगा. इसमें नीचे बसों का संचालन होगा. पहली और अन्य मंजिल पर कॉमर्शियल एक्टिविटी रहेंगी.