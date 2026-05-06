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एयरपोर्ट की तरह तैयार होगा आगरा का फाउंड्रीनगर बस अड्डा; जाम से मुक्ति, यात्रियों को सुविधा

PSRTC आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि शासन 138 करोड़ से बस अड्डा निर्माण को मंजूरी दी है.

आगरा का फाउंड्रीनगर बस अड्डा.
आगरा का फाउंड्रीनगर बस अड्डा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:10 AM IST

3 Min Read
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आगरा: यमुनापार क्षेत्र में फाउंड्रीनगर डिपो बस अड्डा नए लुक में नजर आएगा. यह एयरपोर्ट की तरह भव्य बनेगा. उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम की समस्या को लेकर फाउंड्रीनगर डिपो में सेटेलाइट बस अड्डा शुरू किया है. यहां से करीब 150 रोडवेज बसें गुजरती हैं.

यूपी कैबिनेट बैठक में फाउंड्रीनगर बस अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर एयरपोर्ट की तर्ज पर करीब 138 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करने पर मुहर लगाई. इससे जनता को जहां जाम से मुक्ति मिलेगी. वहीं, यमुनापार क्षेत्र के लोगों को तमाम सुविधा मिलेंगी. अलीगढ़, मेरठ, हरिद्वार और देहरादून की बसें फाउंड्रीनगर बस से ही संचालित की जाएंगी.

PSRTC आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल. (Video Credit: ETV Bharat)

एयरपोर्ट की तरह बनेगा फाउंड्रीनगर बस अड्डा: UPSRTC आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में फाउंड्रीनगर बस डिपो में सेटेलाइट स्टैंड शुरू किया था. जहां से हर दिन से 125 से 150 बसें गुजरती हैं. एक महीने में यहां से करीब 10 हजार यात्री रोडवेज बसों में चढ़ते है.

इससे इस रूट का किराया भी 12 से 15 रुपए तक कम हुआ है. हाईवे पर लगने वाले जाम की मुक्ति के लिए फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस स्टैंड शुरू किया गया था. अब सरकार ने फाउंड्रीनगर सेटेलाइट बस स्टैंड को भव्य रूप में बनाने के लिए 138 करोड़ रुपये बजट घोषित किया है.

यह बस अड्डा नए लुक में नजर आए. यह PPP मॉडल पर बनेगा. यह एयरपोर्ट की तरह बनेगा. इसमें नीचे बसों का संचालन होगा. पहली और अन्य मंजिल पर कॉमर्शियल एक्टिविटी रहेंगी.

क्यों पड़ी नए बस अड्डे की जरूरत: आगरा-दिल्ली हाईवे पर रामबाग फ्लाईओवर, वाटरवर्क्स फ्लाईओवर, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर और ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर पर जाम की स्थिति बनती है. लंबा जाम लगने से जनता परेशान होती है.

मामला जिले के प्रभारी मंत्री व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह तक पहुंचा था. उन्होंने मौके का मुआयना किया. इसके बाद UPSRTC, यातायात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने निरीक्षण किया.

हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक और जाम को लेकर UPSRTC ने फरवरी-2026 में फाउंड्रीनगर बस डिपो में नए सेटेलाइट बस अड्डे के रूप में शुरू किया. यहां से अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ रूट की रोडवेज बसें चलने लगीं.

आगरा में बिजलीघर पर बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड और ISBT बस स्टैंड संचालित हैं. यहां से आसपास के जिलों के अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर के लिए बसें संचालित होती हैं.

ISBT से एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हरिद्वार और देहरादून रोडवेज बसें संचालित होती हैं. ISBT से बसें जब संचालित होती हैं तो आगरा दिल्ली हाइवे से सवारियां बैठाने को लेकर चालक और परिचालक रोडवेज बसें ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाईओवर के नीचे, भगवान टॉकीज फ्लाईओवर, अबू उल्लाह दरगाह के पास फ्लाईओवर, वाटरवर्क्स फ्लाईओवर के नीचे और रामबाग फ्लाईओवर पर रोक लेते हैं. इससे आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है.

इन रूट की बसों का संचालन

  • आगरा से देहरादून रूट
  • आगरा से ऋषिकेश रूट
  • आगरा से सहारनपुर रूट
  • आगरा से बिजनौर और नजीबाबाद रूट
  • आगरा से मुरादाबाद रूट
  • आगरा से काशीपुर, रामनगर और अमरोहा रूट
  • आगरा से हल्द्वानी रूट
  • आगरा से रुद्रपुर रूट
  • आगरा से मेरठ रूट

यह भी पढ़ें: आगरा को मिला नया बस अड्डा; फाउंड्री नगर से मिलेंगी 300 बसें, किराया भी कम

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