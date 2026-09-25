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बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा का निधन, नोएडा के अस्पताल में ली अंतिम सांस, सीएम योगी ने जताया दुख

आगरा की फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा दो दिन से चल रहे थे बीमार

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बीजेपी विधायक का निधन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:53 AM IST

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आगरा: यूपी के आगरा के फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा का गुरुवार रात निधन हो गया. विधायक छोटेलाल वर्मा बीते ​दो दिन से बुखार से पीड़ित थे. उन्हें गंभीर हालत में आगरा से नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. छोटे लाल वर्मा के निधन की खबर से समर्थकों में शोक की लहर दाैड़ गई. दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन करने और परिजनों को ढाढस बढ़ाने बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंच रहे हैं. वहीं सीएम योगी ने छोटेलाल वर्मा के निधन पर शोक जताया है.

दो दिन से थे बीमार

दिवंगत बीजेपी विधायक के बेटे महेंद्र वर्मा ने बताया कि छोटेलाल वर्मा की पिछले दिनों तबीयत खराब हुई थी. जिसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां पर इलाज के दौरान हालत में सुधार नहीं होने पर परिजनों ने यहां से दिल्ली ले जा रहे थे. रास्ते में नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर उपचार के दौरान छोटे लाल वर्मा ने दम तोड़ दिया. नोएडा में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनको सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचा सके.

मुख्यमंत्री ने जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक छोटेलाल वर्मा के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने शोक संदेश में लिखा कि 'जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक छोटे लाल वर्मा जी का निधन अत्यंत दुःखद है. विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें'.

सांसद ने जताया दुख

फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने बताया कि फतेहाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा पिछले दो दिन से बुखार से पीड़ित थे. जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था. लेकिन रास्ते में विधायक छोटे लाल वर्मा की तबीयत अधिक बिगड़ी तो परिजन ने उन्हें नोएडा के अस्पताल में लेकर पहुंचे. जहां उपचार के दाैरान विधायक छोटे लाल वर्मा की मौत हो गई. विधायक के परिजन से बात कर उनको ढाढस बधाया गया.

चार बार रहे विधायक
बता दें कि भाजपा विधायक छोटे लाल वर्मा ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1993 में भाजपा से की थी. इसके बाद सन 2002 और सन 2012 में बसपा के टिकट पर विधायक बने. फिर, छोटे लाल वर्मा भाजपा में शामिल हुए. इसके बाद 2022 में चौथी बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने. सन 2022 के चुनाव में छोटे लाल वर्मा ने 53000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.

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