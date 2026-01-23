बसंती रंग में रंगा दयालबाग, जानिए क्यों खास है बसंत पंचमी, मुबारक कुआं और शहतूत के पौधे की कहानी?
राधास्वामी संवत के अनुसार, इसी दिन नए वर्ष का शुभारंभ होता है. मान्यता है बसंत पंचमी पर सभी गुरु धरती पर दर्शन देने आते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 6:37 AM IST
आगरा : सनातन धर्म में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा होती है. राधास्वामी मत में बसंत पंचमी का खास महत्व है. पूरे दयालबाग क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल होता है. बसंत पंचमी के दिन सन 1861 में परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज ने सम्पूर्ण मानवता के हित में आगरा में सत्संग शुरू किया था.
आज से 111 साल पहले राधास्वामी मत के पांचवें आचार्य हुजूर साहब महाराज ने 20 जनवरी 1915 को 'मुबारक कुआं' के निकट शहतूत का पौधा लगाकर दयालबाग कॉलोनी और दयालबाग शिक्षण संस्थान की नींव रखी थी. आज इस खबर में दयालबाग की खास बसंत पंचमी और मुबारक कुआं के बारे में जानेंगे.
राधास्वामी संवत के अनुसार इसी दिन से नए वर्ष का शुभारंभ भी होता है. मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सभी संत सतगुरु धरती पर अपने दर्शन देने आते हैं. इसी श्रद्धा भाव के साथ सुबह से ही बूढ़े-बच्चों व सभी आयु वर्ग के लोग खेतों में शब्द-पाठ और सेवा कार्य में जुट जाते हैं.
1818 में हुआ था जन्म : राधास्वामी सत्संग सभा से जुड़े स्वामी दयाल सिंह ने बताया, राधास्वामी मत के संस्थापक परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज (शिव दयाल सिंह) का जन्म 24 अगस्त 1818 को जन्माष्टमी पर पीपल मंडी के पास पन्नी गली में हुआ था. जो उनका पैतृक आवास है. स्वामीजी महाराज ने पांच साल की आयु में पाठशाला जाकर हिंदी, उर्दू, फारसी और गुरुमुखी की शिक्षा ली. उनका मन ध्यान, योग व भजन में अधिक लगता था.
कमरा बंद करके साधना करते थे. धीरे-धीरे उनकी ख्याति दूर-दूर तक पहुंची तो पन्नी गली में साधु संत आने लगे. सत्संग होने लगा. परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज का निधन 15 जून वर्ष 1878 को हुआ. उनकी समाधि स्वामी बाग है. राधा का अर्थ सुरत और स्वामी का अर्थ आदि या मालिक है. जिसका अर्थ हुआ सुरत का आदि शब्द या मालिक में मिल जाना है.
संस्थापक गुरु की समाधि बेहद खास : दयालबाग से सटे स्वामी बाग में राधास्वामी मत के संस्थापक परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज का समाधि स्थल है. जिसका निर्माण कार्य 1904 से लगातार चल रहा है. अब सिर्फ फूल-पत्तियों में रंग भरने और उन्हें सुंदरता देने का काम अंतिम चरण में है. स्वामी बाग प्रबंध समिति ने राधास्वामी मत के संस्थापक परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज की पवित्र समाधि को दर्शन के लिए खोल दिया है. जो ताजमहल के समान सुंदर और सफेद संगमरमर से बनी है. इसका मुख्य गुम्मद करीब 195 फुट ऊंचा है. जहां पर नियमित सत्संग होता है. देश-विदेश से सत्संगी और पर्यटक भी यहां आते हैं.
मुबारक कुएं के पानी से रोपा था शहतूत का पौधा : दयालबाग में 'मुबारक कुएं' का अपना महत्व व इतिहास है. राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़े स्वामी दयाल सिंह ने बताया, स्वामीजी महाराज सुबह दयालबाग में घूमने आते थे. यहां पर स्वामाजी महाराज दातौन करने के बाद कुएं का जल प्रयोग करते थे. आचार्य संत सतगुरु कुएं से पानी खींचकर परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज (शिव दयाल सिंह) की सेवा में पेश करते थे. उस समय कुएं के आस-पास ऊंचे-ऊंचे टीले और कंटीली झाड़ियां थीं.
20 जनवरी 1915 में बसंत पंचमी के दिन राधास्वामी मत के पांचवें आचार्य परम गुरु साहब जी महाराज (आनंद स्वरूप) ने 20 जनवरी 1915 को 'मुबारक कुएं' के पास शहतूत का पौधा लगाया और कुएं के ही पानी से सिंचाई करते थे. इसके बाद दयालबाग कॉलोनी और दयालबाग शिक्षण संस्थान की नींव रखी. स्वामी दयाल सिंह ने बताया, बसंत हमारा महान पर्व है. देश और दुनिया से राधास्वामी मत के अनुयायी यहां आते हैं. आज भी इस कुएं के पानी को ही हमारे सभी स्वामी महाराज पीते हैं. दयालबाग परिसर में आज भी मुबारक कुआं और शहतूत का पेड़ संरक्षित है.
कॉलोनियों में नहीं चलती डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां : दयालबाग सत्संग सभा की बात करें, तो राधास्वामी मत का ही दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) है. इसके साथ ही यहां पर प्रेम नगर, श्वेत नगर, कार्यवीर नगर, विद्युत नगर, स्वामी नगर, सरन आश्रम नगर, राधा नगर, दयालनगर, राधास्वामी नगर, मेहर बाग हैं. जो पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहे हैं. इन कॉलोनियों में डीजल और पेट्रोल के वाहन चलाने पर सख्त पाबंदी है. यहां पर लोग साइकिल या बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. जिससे यहां कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम स्तर पर है. यहां की हवा शहर के मुकाबले हमेशा स्वच्छ बनी रहती है.
सरन हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. सरन कुमार सत्संगी ने बताया, राधास्वामी मत में बंसत का बहुत महत्व है. हमारे में मत में बस अंत यानी आपके जो कर्म और कष्ट हैं. उनका बसंत के बाद अंत हो गया है. इससे जाहिर होता है कि इसी दिन परमपुरुष पूरनधनी स्वामीजी महाराज ने सत्संग अहम जारी फरमाया. आज तक के इतिहास में कोई भी धर्म और कोई रिलीजन इस तरह का डिक्लेयरेशन नहीं किया. दयालबाग में सत्संग हेडक्वॉर्टर की नींव रखी गई थी.
बसंत पर पीत वस्त्र जरूर पहनते हैं : सत्संगी शशि मिश्रा ने बताया, बसंत राधास्वामी मत का सबसे बड़ा त्योहार है. जैसे लोग दीपावली की जोर शोर से तैयारी करते हैं, उससे भी बढ़कर हम बसंत की तैयारी करते हैं. एक माह तक घर में साफ सफाई, सज्जा और लाइटिंग करते हैं. प्रसाद बनाते हैं. गुरु महाराज के स्वरूप की पूजा करते हैं. सत्संग सेवा करते हैं. खेतों में गुरुजी महाराज के सेवा करते हैं. बंसत पर हर कोई पीले रंग के वस्त्र या कोई कपड़ जरूर पहनेगा. पीले रंग के रूमाल भी वितरित किए जाते हैं.
पीले रंग का हार्ट और माइंड पर अच्छा असर : सत्संगी रेनू साहनी ने बताया, बसंत पंचमी पर हिंदू धर्म में भी सरस्वती मां की पूजा की जाती है. इसी तरह से राधास्वामी मत में भी बसंत पंचमी पर पीत वस्त्र का विशेष महत्व है. हम इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं. क्योंकि, प्रकृति भी पीले वस्त्र धारण करती है. खेतों में पीले सरसों लहलहा रही है. ऐसे में पीले रंग का अच्छा असर हमारे हार्ट और माइंड पर होता है. सत्संगी डी गनेशव राव ने बताया, बसंत के दिन ही दयालबाग की स्थापना की थी. इसलिए, बसंत पर दयालबाग के लोगों में अति उत्साह रहता है. इसे उमंग और उल्लास के साथ मनाते हैं.
युवा सांस्कृतिक प्रतिभा को मिला नया प्लेटफॉर्म : बसंत उत्सव की संस्कृति, सभ्यता और परंपरा को युवाओं से जोड़ने की मुहिम भी इस बार शुरू की गई है. जिसमें बसंतोत्सव के तहत यूथ फेस्टिवल-2026 का आयोजन हुआ है. यूथ एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में सभी ब्रांचों के युवा प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. उप्र राधास्वामी सत्संग संगठन के सभी जिलों में इसका प्रसारण हुआ. काव्य पाठ, कव्वाली, समूह गायन व नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं. इस बारे में कार्यक्रम समन्वयक शरद सिन्हा का कहना है कि युवा वर्ग तक हुजूर महाराज की वाणी पहुंचाना यूथ फेस्टिवल का मकसद है.
