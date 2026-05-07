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आगरा में सहकारी गोदाम निर्माण में घोटाला; DM ने 7 अफसरों का वेतन रोका, जांच का इंतजार

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के घोटाले शिकायत मंडलायुक्त से की.

आगरा में सहकारी गोदाम निर्माण में घोटाला.
आगरा में सहकारी गोदाम निर्माण में घोटाला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:29 AM IST

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आगरा: सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के कथित घोटाले पर 7 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. किसान नेताओं की शिकायत पर मंडलायुक्त स्तर से संज्ञान लिया गया. इसके बाद आगरा डीएम मनीष बंसल ने बुधवार को 7 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी. जब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी अधिकारी को वेतन नहीं मिलेगा.

आगरा में किसान नेता श्याम सिंह चाहर, ताज सिटी आलू समिति के प्रदेश सचिव लक्ष्मी नारायण बघेल और आलू उत्पादक किसान नेता लाखन सिंह त्यागी ने ​अधिकारियों के यहां पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के घोटाले शिकायत मंडलायुक्त से की थी. इसके बाद 7 जनवरी 2025 को तत्कालीन डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 21 गोदामों की टीएसी जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि 15 महीने बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हुई और न ही कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने गया.

इस पर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अपर आयुक्त से शिकायत की. अपर आयुक्त ने आगरा डीएम को कार्रवाई के लिए लिखा तो डीएम ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग आगरा, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, सहायक अभियंता भवन लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग और सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई (आरईडी) के वेतन रोके जाने के आदेश दिए हैं.

गोदाम बने नहीं, फर्म निकली फजी: शिकायतकर्ता किसान नेता चाहर ने बताया कि सहकारी समितियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.12 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी. सहकारी सहमितियों के गोदाम बने ही नहीं. कुछ अधूरे हैं और कुछ का काम शुरू ही नहीं हुआ है.

आरोप लगाया कि अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से धनराशि हड़प ली. प्रशासनिक जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. इस पर तत्कालीन एसीएम द्वितीय और एसीएम चतुर्थ की जांच रिपोर्ट में जिस फर्म को ठेका दिया गया, वह फर्जी पाई गई. फर्म के दस्तावेज, एफडीआर और आधार कार्ड तक नकली निकले. इसी आधार पर टेंडर जारी किया गया था. इस मामले में अप्रैल 2025 में मुकदमा दर्ज किया गया था.

यह नाम घोटाले में शामिल: रवींद्र सिंह रिटायर्ड सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, राकेश कुमार श्रीवास्तव गोदाम प्रभारी, कॉपरेटिव बैंक दो अधिकारी, कॉपरेटिव समितियों जिले के अपर सहायक जेई, विमल कुमार सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, नीरज कुमार अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग.अमित कुमार अधिशाषी अभियंता जल निगम, आर एस वर्मा अधिशाषी अभियंता पीडब्लूडी, सहायक अभियंता प्रांतीय खंड लोनिवि, आगरा आरईएस ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीएमजीएसवाई अधिशाषी अभियंता के नाम शामिल हैं.

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