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आगरा में सहकारी गोदाम निर्माण में घोटाला; DM ने 7 अफसरों का वेतन रोका, जांच का इंतजार

आगरा: सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के कथित घोटाले पर 7 अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. किसान नेताओं की शिकायत पर मंडलायुक्त स्तर से संज्ञान लिया गया. इसके बाद आगरा डीएम मनीष बंसल ने बुधवार को 7 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी. जब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी अधिकारी को वेतन नहीं मिलेगा.

आगरा में किसान नेता श्याम सिंह चाहर, ताज सिटी आलू समिति के प्रदेश सचिव लक्ष्मी नारायण बघेल और आलू उत्पादक किसान नेता लाखन सिंह त्यागी ने ​अधिकारियों के यहां पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने बताया कि सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण में करोड़ों के घोटाले शिकायत मंडलायुक्त से की थी. इसके बाद 7 जनवरी 2025 को तत्कालीन डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने 21 गोदामों की टीएसी जांच के आदेश दिए थे. आरोप है कि 15 महीने बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हुई और न ही कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने गया.

इस पर किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने अपर आयुक्त से शिकायत की. अपर आयुक्त ने आगरा डीएम को कार्रवाई के लिए लिखा तो डीएम ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग आगरा, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, सहायक अभियंता भवन लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग और सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई (आरईडी) के वेतन रोके जाने के आदेश दिए हैं.