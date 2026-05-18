नए अंदाज में दिखेगा आगरा का 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव मंदिर, योगी सरकार करा रही 1.42 करोड़ से कायाकल्प
मान्यता है कि राजेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 9:14 PM IST
आगरा : योगी सरकार का पूरा फोकस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है. आगरा में योगी सरकार प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प करा रही है. शमशाबाद मार्ग पर राजपुर चुंगी स्थित करीब 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव मंदिर अब एकदम भव्य दिखेगा. मान्यता है कि राजेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है.
योगी सरकार ने 1.42 करोड़ रुपये का बजट दिया है. जिससे मुख्य मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण के साथ मंदिर परिसर में फ्लोरिंग और स्टोन क्लैडिंग का काम होगा. जिससे मंदिर एकदम नए लुक में नजर आएगा. इसके साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेंच, पेयजल की बेहतर सुविधा की जा रही है. मंदिर परिसर का ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है.
बता दें कि आगरा के चारों कोने पर शिवालय हैं. आगरा में शमशाबाद रोड पर प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर है. जहां पर हर सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं. सावन माह और महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन और पूजा करने पहुंचते हैं. योगी सरकार ने राजेश्वर महादेव मंदिर के लिए 1.42 करोड़ रुपये का बजट दिया है. जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास होने के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी.
मंदिर का इतिहास और मान्यता : प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के उप सचिव बृजपाल सिंह तोमर उर्फ पप्पू ठाकुर ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित राजाखेड़ा के एक साहूकार (सेठ) नर्मदा नदी से शिवलिंग लेकर बैलगाड़ी से आ रहे थे. यहां पर तब भी एक मंदिर और एक कुआं था. रात होने पर अक्सर यात्री यहां पर विश्राम करते थे.
ऐसे में साहूकार भी यहीं पर रुके. साहूकार को भगवान शिव ने सपना दिया. कहा कि शिवलिंग यहां पर स्थापित करें. मगर, साहूकार ने सपने की बात नहीं मानी और शिवलिंग लेकर जाने की कोशिश की तो बैलगाड़ी एक इंच आगे आगे नहीं बढ़ी. इसके बाद बैलगाड़ी में दो बैल और जोड़े और मजदूरों ने धक्का दिया. बैलगाड़ी हिली ही नहीं, तभी बैलगाड़ी से लुढ़क कर शिवलिंग यहां पर स्वयं स्थापित हो गया.
मान्यता है कि यहां पर स्थापति शिवलिंग दिन में तीन बार अपना रंग बदलता है. सुबह मंगला आरती के समय शिवलिंग हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है. इसके बाद दोपहर की आरती में बाबा महादेव का शिवलिंग हल्का नीला हो जाता है. यह नीलकंठ जैसा हो जाता है. शाम को आरती के समय शिवलिंग सफेद रंग का हो जाता है.
सौंदर्यीकरण संग ये व्यवस्थाएं होंगी : यूपी सरकार लगातार आगरा के प्राचीन मंदिरों को सहेजने और सौंदर्यीकरण का कार्य करा रही है. इसमें अब राजेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. जिसमें मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच, दिशा-निर्देश साइनेज, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, विश्राम स्थल और बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जा रही है. जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो.
मंदिर के महंत सत्य प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर में विकास कार्य कराए जाने को लेकर अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं. यहां पर कुछ विकास कार्य तो जनता के सहयोग से किए जा रहे हैं. सरकार की ओर से 1.42 करोड़ रुपये में काम किए जाएंगे. उनसे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का शुभारंभ आगरा के प्रभारी व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को करना है.
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