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नए अंदाज में दिखेगा आगरा का 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव मंदिर, योगी सरकार करा रही 1.42 करोड़ से कायाकल्प

योगी सरकार करा रही मंदिरों का कायकल्प. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : योगी सरकार का पूरा फोकस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है. आगरा में योगी सरकार प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प करा रही है. शमशाबाद मार्ग पर राजपुर चुंगी स्थित करीब 900 साल पुराना राजेश्वर महादेव मंदिर अब एकदम भव्य दिखेगा. मान्यता है कि राजेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में तीन बार रंग बदलता है. योगी सरकार ने 1.42 करोड़ रुपये का बजट दिया है. जिससे मुख्य मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण के साथ मंदिर परिसर में फ्लोरिंग और स्टोन क्लैडिंग का काम होगा. जिससे मंदिर एकदम नए लुक में नजर आएगा. इसके साथ ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेंच, पेयजल की बेहतर सुविधा की जा रही है. मंदिर परिसर का ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है. बता दें कि आगरा के चारों कोने पर शिवालय हैं. आगरा में शमशाबाद रोड पर प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर है. जहां पर हर सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं. सावन माह और महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु महादेव के दर्शन और पूजा करने पहुंचते हैं. योगी सरकार ने राजेश्वर महादेव मंदिर के लिए 1.42 करोड़ रुपये का बजट दिया है. जिससे क्षेत्र में पर्यटन विकास होने के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी. मंदिर परिसर में चल रहा है विकास कार्य. (Photo Credit; ETV Bharat) मंदिर का इतिहास और मान्यता : प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के उप सचिव बृजपाल सिंह तोमर उर्फ पप्पू ठाकुर ने बताया कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित राजाखेड़ा के एक साहूकार (सेठ) नर्मदा नदी से शिवलिंग लेकर बैलगाड़ी से आ रहे थे. यहां पर तब भी एक मंदिर और एक कुआं था. रात होने पर अक्सर यात्री यहां पर विश्राम करते थे.