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आगरा जिप लाइन हादसा; DM से मिला पीड़ित परिवार, अग्रवाल समाज ने मांगा 50 लाख मुआवजा

तड़पकर बेटे ने तोड़ा दम: मां रिंकी अग्रवाल और पिता पंकज अग्रवाल ने डीएम मनीष बंसल को बताया कि जिप लाइन हादसे में बेटे कुणाल की मौत की वजह कंपनी के कर्मचारी और एडीए की लापरवाही है. इसने मेरे बेटे की जान ले ली. इस हादसे में मेरा सबकुछ खत्म हो गया. एडीए हो या ठेकेदार कंपनी हो, कोई भी जिम्मेदार सामने आने को तैयार नहीं है.

आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जिप लाइन हादसे में जान गंवाने वाले कुणाल के पीड़ित परिजन मिलने आए थे. उन्हें निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इसमें जो जो भी दोषी हैं. उसे बख्शा नहीं जाएगा.

फूट-फूटकर रो रही मां ने बेटे की मौत की वजह बताई. कहा कि बेटा तड़प रहा था. मगर, कंपनी का एक भी कर्मचारी मदद के लिए आगे नहीं आया. अगर, बेटे को समय पर एंबुलेंस मिलती तो आज वह हमारे साथ होता. हमें न्याय चाहिए. आरोपियों को सख्त सजा हो, जिससे किसी दूसरी मां की गोद सूनी नहीं हो.

आगरा: फेस टू स्थित चौपाटी पर बीते दिनों हुए जिप लाइन हादसे में किशोर की मौत से माता-पिता सदमे में हैं. पीड़ित परिवार के साथ अग्रवाल समाज के लोगों ने आगरा जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुलाकात की. हादसे के लिए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

मां रिंकी अग्रवाल और पिता पंकज अग्रवाल ने डीएम मनीष बंसल को बताया कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे. एंबुलेंस या फर्स्ट-एड भी नहीं थी. एडवेंचर कंपनी के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया. इससे हमारी गोद में तड़पकर बच्चे की जान चली गई.

50 लाख मुआवजा की मांग: अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम मनीष बंसल से मिलकर कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए. पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए. यदि इस मामले में लापरवाही गई तो समाज सड़क पर उतरेगा.

कैसे हुआ था हादसा: 24 मई 2026 को ताजनगरी फेस टू स्थित आगरा चौपाटी पर जिप लाइन में गिरने से 15 वर्षीय कुणाल की मौत हो गई थी. फिरोजाबाद के गांधी नगर निवासी चूड़ी कारोबारी पंकज अग्रवाल 24 मई की शाम पत्नी रिंकी अग्रवाल, बड़े बेटे कुणाल अग्रवाल और छोटे बेटे मयंक अग्रवाल के साथ आगरा चौपाटी घूमने आए थे. चौपाटी में करीब 120 मीटर लंबी और 45 फीट ऊंची जिप लाइन का एडवेंचर लेने के लिए कुणाल की जिद पर माता-पिता ने उसे 400 रुपए की टिकट दिलाई.

कुणाल जब जिप लाइन पर पहुंचा और सुरक्षा बेल्ट सहारे आगे बढ़ा तो 45 फीट ऊंची जिप लाइन से नीचे जमीन पर गिरा. इससे कुणाल की मौत हो गई. इस मामले में पिता पंकज अग्रवाल की तहरीर पर ताजगंज पुलिस ने चौपाटी के इंचार्ज संतोष कुमार दुबे, जिप लाइन संचालक अभिषेक निवासी गाजीपुर (दिल्ली) और ईओडी कंपनी के मालिक के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें से संतोष कुमार दुबे और अभिषेक को पुलिस जेल भेज चुकी है.

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