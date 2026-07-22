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आगरा में युवक ने वीडियो बनाकर की आत्महत्या; माता-पिता से माफी मांगी, पत्नी के लिए कही ऐसी बात

आगरा : रकाबगंज थाना क्षेत्र स्थित ईदगाह कुतुलुपुर में मंगलवार को एक युवक ने घर में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड किया. जिसमें अपने माता-पिता से माफी मांगने के साथ ही पत्नी और उसके परिजनों को किसी भी तरह से परेशान न करने की अपील की. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

रकाबगंज थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के ईदगाह कुतुलुपुर निवासी सोनू (21) पुत्र धरम सिंह ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली है. आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था. वीडियो में सोनू ने कहा कि उसने शराब पी रखी है. उसकी पत्नी अपने मायके जाकर अपनी जिंदगी अच्छे से जिए. उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं है और जो भी गलतियां हुईं, उनकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेता है. उससे कोई कुछ न कहे, गलती मेरी थी जो मैंने शादी की, मैंने प्यार किया. उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए, उसे नहीं, न उसके घरवालों को कुछ कहना, न किसी और को. मेरे मरने के बाद पत्नी को घर भेज देना. युवक ने अपने माता और पिता से भी माफी मांगी.





रकाबगंज थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह और मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या की बात सामने आ रही है. आत्महत्या की वास्तविक वजह जानने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जिसमें उसके मोबाइल में मिले वीडियो की भी जांच की जा रही है. परिजनों के अनुसार सोनू ने बीती फरवरी में ही प्रेम विवाह किया था. शादी के करीब पांच महीने बाद उसने आत्महत्या जैसा दुस्साहिक कदम उठाया है. सोनू जूते की दुकान पर काम करता था.