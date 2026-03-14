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आगरा में छोटे ने बड़े भाई को डंडे से पीटकर मार डाला, चौंका देगी हत्या की वजह

आगरा : ताजनगरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के टीला माईथान में शुक्रवार देर रात छोटे भाई ने बड़े भाई की डंडे से पीटकर हत्या कर दी. चर्चा है कि मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताने पर छोटा भाई आग बबूला हो गया था और उसने बेहरमी से बड़े​ भाई की पिटाई कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी के पकड़ लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के टीला माईथान निवासी पूनम शर्मा एक अस्पताल में नर्स हैं. पूनम के पति ओम प्रकाश की दिसंबर 2024 में मौत गई थी. पूनम अपने तीन बेटे हैं. बड़ा बेटा गौरव शर्मा ड्राइवर है. दो बेटे सौरभ शर्मा और आकाश शर्मा मुंबई में कैमरामैन का काम करते हैं. छोटा बेटा आकाश सात माह पूर्व मुंबई से आगरा आकर फोटोग्राफी करने लगा है.

डीसीपी सिटी के मुताबिक पूछताछ में पूनम नें बताया कि शुक्रवार रात करीब एक बजे आकाश किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था. तभी गौरव ने मोबाइल लेकर उससे पासवर्ड पूछा, लेकिन पासवर्ड बताने को लेकर दोनों के बीत बहस हो गई. इस पर आकाश ने अपना और गौरव का मोबाइल तोड़ दिया. साथ ही घर में भी तोड़फोड़ करने लगा. गौरव ने आकाश का विरोध किया तो उसने डंडा लेकर गौरव पर टूट पड़ा. डंडे की मार से गौरव बेसुध हो कर गिर पड़ा. इसी बीच परिजनों और पड़ोसियों ने पहुंच कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आकाश हिरासत में लिया और गंभीर हालत देख गौरव को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया.