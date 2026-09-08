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आगरा में युवती की हत्या; वारदात के बाद शव जंगल में फेंका, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

आगरा : एत्मादपुर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर हाईवे पर छलेसर स्थित झरना नाला के पास जंगल में सोमवार शाम अज्ञात युवती का शव पुलिस ने बरामद किया. प्रथमदृश्ट्या युवती की हत्या कर शव यहां फेंका गया है. उसके सिर पर चोट के निशान हैं. युवती की उम्र करीब 25 से 27 साल लग रही है. शव करीब एक दिन पुराना है. फोरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.



जानकारी देते डीसीपी आदित्य सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)





डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि झरना नाला के पास नमक फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर सोमवार शाम महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. युवती हरे रंग का लोवर और टॉप नुमा कुर्ता पहने हुई थी. उसके हाथ पर कलावा और गले में गठीला काला धागा है. पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ ही युवती की पहचान कराने के प्रयास किए, लेकिन घटनास्थल पर पहचान नहीं हो सकी.