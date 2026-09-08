ETV Bharat / state

आगरा में युवती की हत्या; वारदात के बाद शव जंगल में फेंका, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

एत्मादपुर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर हाईवे किनारे छलेसर स्थित झरना नाला के पास झाड़ियों में मिला शव.

आगरा में युवती की हत्या;
आगरा में युवती की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : एत्मादपुर थाना क्षेत्र में आगरा कानपुर हाईवे पर छलेसर स्थित झरना नाला के पास जंगल में सोमवार शाम अज्ञात युवती का शव पुलिस ने बरामद किया. प्रथमदृश्ट्या युवती की हत्या कर शव यहां फेंका गया है. उसके सिर पर चोट के निशान हैं. युवती की उम्र करीब 25 से 27 साल लग रही है. शव करीब एक दिन पुराना है. फोरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं.

जानकारी देते डीसीपी आदित्य सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



डीसीपी आदित्य सिंह ने बताया कि झरना नाला के पास नमक फैक्ट्री की ओर जाने वाले रास्ते पर सोमवार शाम महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी. युवती हरे रंग का लोवर और टॉप नुमा कुर्ता पहने हुई थी. उसके हाथ पर कलावा और गले में गठीला काला धागा है. पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ ही युवती की पहचान कराने के प्रयास किए, लेकिन घटनास्थल पर पहचान नहीं हो सकी.

डीसीपी आदित्य सिंह के अनुसार युवती की पहचान और हत्याकांड को लेकर आसपास के रास्तों और संभावित घटनास्थलों की जानकारी जुटाई जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालने के साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को एफएसएल टीम ने जांच के लिए भेजा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के साथ युवती के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल सकेगी.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में दलित युवती की हत्या मामले में पुरुष मित्र गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद दो युवकों ने दिया था वारदात को अंजाम

यह भी पढ़ें : मालदा में एक बुजुर्ग व्यक्ति और युवती की बेरहमी से गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

AGRA CRIME NEWS
YOUNG WOMAN MURDERED IN AGRA
MURDER IN AGRA
युवती का शव जंगल में मिला
YOUNG WOMAN MURDERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.