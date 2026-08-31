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आगरा में प्रेमी-प्रेमिका ने किया सुसाइड; शादीशुदा है युवक, युवती की शादी भी तय थी

आगरा : एत्मादपुर थाना क्षेत्र ​में सोमवार सुबह एक ही फंदे पर युवक और युवती के शव लटके मिलने से सनसनी फैल गई. मौके पर पड़ोसी जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने प्राथमिक जांच और पूछताछ के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में युवक और युवती के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है.



घटना की जानकारी देते एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)





एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि एत्मादपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवक और युवती के सुसाइड करने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम को एक मकान के कमरे में एक ही फंदे पर युवक और युवती के शव लटके मिले थे. आत्महत्या करने वाले युवक का नाम प्रीतम (22) है. प्रीतम शादीशुदा था और रैपिडो में कार्य करता था. युवती (19) की की शादी तय हो चुकी थी. दोनों के शव युवती के घर में ही मिले थे. युवती के माता-पिता घर पर नहीं थे.