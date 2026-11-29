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हर जवान की जान बचाएगा योद्धा रक्षक किट, फ्रंट पर तैनात सैनिक को मिलेगी मेडिकल मदद

अब नहीं जाएगी घायल जवान की जान, योद्धा रक्षक किट से मिलेगी संजीवनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: सीमा पर तैनात जवान कब दुश्मन की फायरिंग के निशाने पर आ जाएं, कोई नहीं जानता. गोली लगे, गंभीर रूप से घायल हों, खून बहे या फिर कहीं गंभीर चोट लगे, हमेशा खतरे में जान रहती है. ऐसे में भारतीय सेना के जवानों को मेडिकल मदद के लिए 'योद्धा रक्षक किट' लाया गया है. ईटीवी भारत ने आगरा में आयोजित यूरोपियन सोसायटी ऑफ सर्जरी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए लखनऊ में आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर से सुपर स्पेशियलिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल डॉ. कंवरजीत सिंह से 'योद्धा रक्षक केयर किट' और दूसरी इंज्यूरी पर होनेवाले बचाव के बारे में एक्सक्लूसिव बातचीत की.

पाकिस्तान और चीन से लगी भारत की सीमा पर तनाव का माहौल हमेशा रहता है. चीन से एक बार और पाकिस्तान से कई बार युद्ध हो चुका है. कारगिल वॉर के बारे में तो यादें अभी तक ताजा है. जहां पहाड़ की चोटी पर बैठे घुसपैठियों के वेश में बैठे पाकिस्तानी जवानों से भारतीय सेना के जवानों ने सीधा मुकाबला किया था. पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर मातृभूमि की रक्षा की थी. इस दौरान 500 से अधिक वीर सपूत शहीद हुए थे जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए थे. जवानों के शहीद होने की वजह दुश्मन की ओर से ऊंचाई से गोलियां चलाना और घायल जवानों को समय पर मेडिकल मदद नहीं मिल पाना भी रहा.

युद्ध में नई तकनीक अब हावी

मेजर जनरल डॉ. कंवरजीत सिंह बताते हैं कि देशों के बॉर्डर हैं. मगर, जो अत्याधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार आए हैं, उससे कहें तो देशों के बीच बॉर्डर लगभग खत्म हो गए हैं. रूस और यूक्रेन के साथ ही यूएस- इजराइल और ईरान वॉर में हम इसे देख भी रहे हैं. अब ड्रोन से हमले से देश के काफी भीतर तक हो रहे हैं. ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि बॉर्डर ही नहीं हर जगह पर जो सैनिक हैं, वो अपनी सुरक्षा के साथ ही साथी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहे.

योद्धा रक्षक किट: रणभूमि में बचाएगा घायल जवानों की जान (Photo Credit; ETV Bharat)

समय पर मदद पहुंचाना अहम

इसके साथ ही कारगिल युद्ध और अन्य सैन्य ऑपरेशन को लेकर जो डाटा कलेक्ट किया गया, उनमें देखा गया कि युद्ध या सैन्य ऑपरेशन में जवानों की इंज्यूरी के कई कॉमन कॉज हैं. भले ही जवान बैलिस्टिक कॉम्बैट हेलमेट और बुलैट प्रूफ्र जैकेट पहनते हैं, इसके बाद भी सैन्य ऑपरेशन में घायल हो जाते हैं. उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल मदद को लेकर मंथन किया गया. जख्मी जवानों को 10 से 15 मिनट में ही मेडिकल मदद दिए जाने पर चर्चा हुई. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बडे सेंटर पर मेडिकल की बेहतर सुविधाएं होती हैं मगर, वहां पर घायल जवानों को पहुंचाना भी बड़ा जोखिम का काम होता है.

आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर से सुपर स्पेशियलिटी एक्सपर्ट मेजर जनरल डॉ. कंवरजीत सिंह बताते हैं कि ट्रामा सेंटर में जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी पहली नजर सिर या अन्य गंभीर इंज्यूरी पर होती है. जबकि, पेट में भी गंभीर इंज्यूरी होती है, इस ओर ध्यान सबसे कम रहता है. इसलिए, ट्रामा में सिर और अन्य गंभीर इंज्यूरी के साथ ही पेट में होने वाले घाव के बारे में भी डॉक्टर्स को सजग रहना चाहिए जिससे जान का नुकसान कम से कम हो. उन्होंने कहा कि युद्ध या सैन्य ऑपरेशन में घायल जवानों को गोल्डन ऑवर के तहत यदि 10 से 30 मिनट या अधिकतम एक घंटे के भीतर मेडिकल मदद मिले तो उनकी जान बचाई जा सकती है.

कहां काम आएगा योद्धा रक्षक किट? (Photo Credit; ETV Bharat)

'योद्धा रक्षक' कोर्स की ट्रेनिंग

मेजर जनरल डॉ. कंवरजीत सिंह बताते हैं कि युद्ध या सैन्य ऑपरेशन में जवानों में कॉमन इंज्यूरी के कारण और मेडिकल मदद को लेकर ही एक विशेष मेडिकल किट तैयार करने पर काम किया गया. जख्मी जवान के खून का बहाव कैसे रोका जाए. चेस्ट में हवा भरना और सांस लेने में दिक्कत होना, जख्मी स्थान की ओपन बोन को समय परबंद करना, सांस का रास्ता बंद होना जैसी तमाम इंज्यूरी पर चर्चा की गई. इसके बाद घायल जवान को दस से 15 मिनट में मेडिकल मदद के लिए 'योद्धा रक्षक केयर किट' पर काम शुरू किया गया.और फिर एक्सपर्ट्स की मदद से 'योद्धा रक्षक केयर किट' तैयार किया गया.

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