आगरा में शराब ठेकों के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा, धरना-प्रदर्शन कर लगाया जाम
आक्रोशित महिलाएं शराब ठेकों पर विरोध प्रदर्शन के बाद आगरा-जलेसर मार्ग पर पहुंचीं और सड़क पर बैठ गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 7:56 AM IST
आगरा : आगरा की महिलाओं ने शहर से देहात तक देशी और अंग्रेजी शराब के ठेकों को लेकर मोर्चा खोल रखा है. शहर में जयपुर हाउस के पास महिलाएं शराब का ठेका हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं. वहीं, खंदौली थाना क्षेत्र के गांव उस्मानपुर में शनिवार को शराब ठेका के विरोध में महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शन किया. जिसमें करीब 50 महिलाएं और बच्चे गांव में स्थित अंग्रेजी और देसी शराब के ठेका पर पहुंचे. जहां ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान लगे साइन बोर्ड तथा होर्डिंग्स उखाड़ दिए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को शांत किया.
बता दें, गांव उस्मानपुर में महिलाएं दो दिन से शराब के ठेका हटाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं. शनिवार को महिलाएं शराब के ठेके के बाहर पहुंची. महिलाओं के हाथों में लाठियां थीं. महिलाओं ने यहां से ठेका हटाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी किया जोरदार प्रदर्शन किया. महिलाओं का कहना है कि शराब की बिक्री से सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है. घरेलू विवाद बढ़े हैं. युवाओं पर भी गलत असर पड़ रहा है. आक्रोशित महिलाएं शराब ठेकों पर विरोध-प्रदर्शन के बाद आगरा-जलेसर मार्ग पर पहुंची और सड़क पर बैठ गईं. कई महिलाएं सड़क पर लेटकर गईं. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
हंगामा और जाम की सूचना पर पहुंचे अधिकारी : हंगामा और जाम की सूचना पर आबकारी निरीक्षक सुमन सिसोदिया और खंदौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और आबकारी टीम ने महिलाओं को समझाकर सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया. महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को देखकर प्रशासन ने गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार सिंह ने बताया कि गांव उस्मानपुर की महिलाएं शराब के ठेके बंद कराने की मांग को लेकर दो दिन से प्रदर्शन कर रही हैं. जिसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी गई है. आबकारी विभाग की टीम ने विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से बातचीत की है.
शहर में भी महिलाएं कर रहीं प्रदर्शन : ताजनगरी की पॉश कॉलोनी जयपुर हाउस के पास आलोक नगर चौराहा पर शराब ठेका को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. 15 दिन से अधिक हो गए हैं. जहां पर रिहायशी इलाके के बीच खुले शराब ठेके को लेकर क्षेत्रीय महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है. जिसमें क्षेत्रीय पार्षद रेनू गुप्ता भी महिलाओं के साथ हैं. महिलाओं की मांग है कि जनभावनाओं को ध्यान में रखकर शराब ठेका यहां से तत्काल दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाए. इस बारे में जिला आबकारी अधिकरी केपी यादव ने बताया कि महिलाएं जिस शराब ठेके को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं. उसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इस मामले में पांच अगस्त को कोर्ट में सुनवाई है.
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