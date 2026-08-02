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आगरा में शराब ठेकों के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा, धरना-प्रदर्शन कर लगाया जाम

शराब ठेकों के विरोध में धरना प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )