आगरा को सितंबर में मिल जाएगा सिविल टर्मिनल; दूसरे शहरों से एयर कनेक्टिविटी होगी बेहतर
केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने प्रो. एसपी सिंह बघेल ने खेरिया एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 6:12 PM IST
आगरा: आगरा से सांसद व केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बुधवार दोपहर खेरिया एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन सिविल टर्मिनल का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ आगरा हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्य समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट पर नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने, आगरा से गोवा, सूरत, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, बौद्ध सर्किट वाराणसी समेत अन्य महानगरों के लिए फ्लाइट की सुविधा प्रदान किए जाने पर चर्चा की.
केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने निर्माणाधीन सिविल टर्मिनल धनौली के बारे में महाप्रबंधक व प्रोजेक्ट प्रभारी से निर्माण कार्य प्रगति की जानकारी ली. जिसके मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक यह प्रोजेक्ट पूर्ण हो जाएगा. नवीन सिविल टर्मिनल के आसपास सर्वांगीण विकास किए जाने की बात कही. केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि निर्माणाधीन सिविल टर्मिनल प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है. 30 सितंबर 2026 तक प्रोजेक्ट पूरा होकर हैंडओवर कर दिया जाएगा. टर्मिनल भवन से एयरक्राफ्ट में सीधे प्रवेश के लिए यात्री बोर्डिंग सुविधा भी होगी. इस बारे में कार्यदाई संस्था के अधिकारियों का निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यह कार्य समय पर हो और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो.
सिविल टर्मिनल प्रोजेक्ट : बता दें कि, आगरा में धनौली के पास सिविल टर्मिनल निर्माधीन है, जो 144.07 एकड़ एरिया में 441.79 करोड़ की लागत से बन रहा है. जिसमें 33845 स्क्वायर मीटर में टर्मिनल बिल्डिंग, 400 वाहनों के लिए 16810 स्क्वायर मीटर स्थान में मल्टीलेवल पार्किंग, 200 कार की क्षमता वाली सर्फेस पार्किंग, 2379 स्क्वायर मीटर में यूटिलिटी ब्लॉक, 19 चेक इन काउंटर, 12 ई-चेक इन काउंटर, छह सिक्योरिटी काउंटर, तीन फुल बॉडी स्कैनर, तीन एरो ब्रिज, छह एस्केलेटर, 12 एलिवेटर्स,33 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन,500 किलोवॉट क्षमता का सोलर पॉवर प्लांट, 22 डिजी यात्रा डिवाइसेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम,रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित है.
श्रमिकों से भी ये जानकारी ली : केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि निर्माणाधीन कार्य में लगे श्रमिका से मुलाकात करके उन्हें मिलने वाली सुविधाओं जैसे आवास, मजदूरी की रकम की जानकारी ली. निर्माण श्रमिकों से श्रम विभाग में पंजीकरण, ई- लेबर कार्ड,आयुष्मान कार्ड सुविधा के बारे में पूछा.
यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर अपने ही थाने में घूस लेते गिरफ्तार; 10 हजार की रिश्वत लेते नगर निगम का कर्मचारी भी पकड़ाया