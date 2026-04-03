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आगरा में पत्नी ही निकली पति की क़ातिल, प्रेमी ने दोस्त संग मिलकर यूं दिया वारदात को अंजाम... चखने ने खोला राज

पत्नी के प्रेम प्रसंग की कहानी पति को पता चल गई, तो पति को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसे रचा प्लान.

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आगरा में पत्नी ने कराई पति की हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 5:05 PM IST

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आगरा: आगरा के सैंया थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम मिले अधजले शव की शिनाख्त के साथ ही हत्या का खुलासा हो गया. मृतक की हत्या उसकी ही पत्नी ने बड़े चतुराई से कराई थी. पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है. हत्या का खुलासा अंगूर और सीसीटीवी फुटेज से हुआ है.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे सैंया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड के पास एक खेत में अधजला शव पड़ा मिला था. सूचना पर सैंया थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. जिससे पता चला कि हत्या करके पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया गया है. अगले दिन शव की शिनाख्त लोकेंद्र के रूप में हुई. क्योंकि, मृतक के हाथ पर ही लोकेंद्र और सोमवती के नाम का टैटू था. जिससे, शिवचरन ने मृतक की शिनाख्त अपने भाई लोकेंद्र के रूप में की.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि लोकेंद्र मजदूर है. उसकी शादी 17 साल पहले इरादतनगर की सोमवती से हुई थी. दोनों की 3 बेटियां और 1 बेटा है. पुलिस की छानबीन में पता चला कि लोकेंद्र की पत्नी सोमवती की 6 माह पहले गांव के एक युवक से दोस्ती हो गई.

लोकेंद्र की अनुपस्थित में युवक घर आता जाता था. जिसके बारे में जब लोकेश को पता चला तो उसने विरोध किया. इस पर ही नाराज पत्नी सोमवती ने प्रेमी के साथ मिलकर पति लोकेंद्र की हत्या की साजिश रची. जिसके चलते बुधवार सुबह जब लोकेंद्र घर से निकला तो, पत्नी ने उसकी सूचना अपने प्रेमी को दी. जिस पर प्रेमी अपनी बाइक से अपने साथी के साथ लोकेंद्र को रास्ते में मिला.

डीसीपी ने बताया कि सोमवती के प्रेमी ने लोकेंद्र से शराब पार्टी करने को कहा. शराब पार्टी के लिए दोनों ने फल के ठेले से अंगूर खरीदे. शराब की बोतल और अंगूर लेकर बजरंग धाम के पास एक खेत में पहुंचे. जहां पर शराब पार्टी की गई. जब लोकेंद्र नशे में हुआ तो उसे दबोच लिया गया. जिस पर प्रेमी के दोस्त ने लोकेंद्र के पैर पकड़े और उसका गला दबा दिया. इसके बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर लोकेंद्र को आग लगा दी. पेट्रोल कम पड़ने पर शराब भी डालीं. शव खेत में फेंक कर भाग गए.

डीसीपी सिंह ने बताया कि लोकेंद्र की हत्या के मामले में एसीपी सैंया सुकन्या शर्मा और पुलिस टीमों ने छानबीन की. जिससे मौके पर शराब की बोतल और जिस कागज पर अंगूर लेकर आए थे. उसके आधार पर छानबीन की गई.

शराब के ठेके के पास सीसीटीवी फुटेज से लोकेंद्र और उसके साथ आए 2 युवक की पहचान हुई. फल विक्रेता से अंगूर खरीदने वालों की पहचान की. इसके बाद मृतक लोकेंद्र की पत्नी सोमवती और अन्य आरोपियों की कॉल डिटेल निकलवाई तो उससे सबकुछ साफ हो गया. इस मामले में केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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