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आगरा में पत्नी ही निकली पति की क़ातिल, प्रेमी ने दोस्त संग मिलकर यूं दिया वारदात को अंजाम... चखने ने खोला राज

आगरा: आगरा के सैंया थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम मिले अधजले शव की शिनाख्त के साथ ही हत्या का खुलासा हो गया. मृतक की हत्या उसकी ही पत्नी ने बड़े चतुराई से कराई थी. पुलिस ने छानबीन के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है. हत्या का खुलासा अंगूर और सीसीटीवी फुटेज से हुआ है.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे सैंया थाना क्षेत्र में ग्वालियर रोड के पास एक खेत में अधजला शव पड़ा मिला था. सूचना पर सैंया थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. जिससे पता चला कि हत्या करके पहचान छुपाने के लिए शव को जलाया गया है. अगले दिन शव की शिनाख्त लोकेंद्र के रूप में हुई. क्योंकि, मृतक के हाथ पर ही लोकेंद्र और सोमवती के नाम का टैटू था. जिससे, शिवचरन ने मृतक की शिनाख्त अपने भाई लोकेंद्र के रूप में की.

डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि लोकेंद्र मजदूर है. उसकी शादी 17 साल पहले इरादतनगर की सोमवती से हुई थी. दोनों की 3 बेटियां और 1 बेटा है. पुलिस की छानबीन में पता चला कि लोकेंद्र की पत्नी सोमवती की 6 माह पहले गांव के एक युवक से दोस्ती हो गई.

लोकेंद्र की अनुपस्थित में युवक घर आता जाता था. जिसके बारे में जब लोकेश को पता चला तो उसने विरोध किया. इस पर ही नाराज पत्नी सोमवती ने प्रेमी के साथ मिलकर पति लोकेंद्र की हत्या की साजिश रची. जिसके चलते बुधवार सुबह जब लोकेंद्र घर से निकला तो, पत्नी ने उसकी सूचना अपने प्रेमी को दी. जिस पर प्रेमी अपनी बाइक से अपने साथी के साथ लोकेंद्र को रास्ते में मिला.