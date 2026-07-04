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पति की लाश बाथरूम में दफनाकर रोज नहाती रही पत्नी; जानें हत्यारोपी पत्नी का खौफनाक सच

आगरा: नीले ड्रम और पहाड़ी से धक्का देकर पतियों की हत्या के बाद अब आगरा का बाथरूम कांड चर्चा में है. यहां पत्नी रूबी ने पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की हत्या करके उसे घर के बाथरूम में ही दफना दिया. वह रोज उसी बाथरूम में नहाती रही, ताकि किसी को शक न हो. जब लोग सुरेंद्र के बारे में पूछते, तब वह गायब होने का रोना रोने लगती.

45 दिनों तक पत्नी रूबी का यह ड्रामा चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी कि सुरेंद्र की हत्या हो चुकी है. आखिरकार रूबी की सारी चालाकी पर उसकी एक गलती भारी पड़ गई. बाद में उसने सास की पेंशन हड़पने को लेकर जेठ अनिल शर्मा से हुए विवाद में पति की हत्या करने की बात कबूली. पुलिस ने जब रूबी से पूछताछ की तो उसका खौफनाक खेल सामने आया.

बाथरूम खोदकर निकाली लाश: पुलिस ने जब बाथरूम की खुदाई कराई तो फर्श में दबे सुरेंद्र का कंकाल बरामद किया. पुलिस की पूछताछ में रूबी ने बताया कि उसने क्राइम पेट्रोल और दृश्यम मूवी देखकर पति की हत्या की योजना बनाई थी. जिस बाथरूम में पति को दफनाया था. उसी में रोज नहाती थी. इधर, पिता की हत्या से दोनों बेटियां सदमे में हैं. दोनों मां को निर्दोष बता रही हैं. इसके साथ ही आरोपित भी बेटियां के भविष्य को लेकर चिंतित दिख रही है.

बाथरुम की खुदाई करके पुलिस ने शव निकलवाया. (Video Credit: Agra Police)

क्या है पूरा मामला: यह वारदात आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में दहतोरा की रेणुकाधाम कॉलोनी का है. यहां रहने वाली रूबी ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या करके लाश को बाथरूम में दफना दिया. इतना ही नहीं राजमिस्त्री बुलाकर बाथरूम का फर्श बनवाकर टाइल्स भी लगा दी थी. वह रोज उसी बाथरूम में नहाती थी. बाथरूम की खुदाई में सुरेंद्र का कंकाल निकला है. उसके कपडे गल गए थे. गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कड़ा भी मिला है.

24 साल पहले आगरा आया था परिवार: शाहगंज थाना के वायुविहार निवासी ऑटो चालक अनिल शर्मा ने पुलिस को बताया कि मूलरूप से भरतपुर के रंजीत नगर के रहने वाले हैं. पिता राधेश्याम शर्मा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, जो 24 साल पहले रिटायर हुए. इसके बाद ​पिता आगरा आ गए. यहां पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहने लगे. पिता राधेश्याम शर्मा का 14 साल पहले निधन हो गया.

इस पर शाहगंज के वायु विहार में जाकर रहने लगा और छोटा भाई सुरेंद्र रेणुका धाम कॉलोनी में परिवार और मां कमला के साथ रहता था. भाई सुरेंद्र की शादी रूबी से 16 साल पहले हुई थी. दोनों की दो बेटियां प्राची (15) और सिद्धि (9) हैं. अभी 18 मई से सुरेंद्र की दोनों बेटियां और मां कमला मेरे साथ ही रह रही हैं.

आरोपी पत्नी ने क्या बताया: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पूछताछ में रूबी ने खुलासा है कि पति सुरेंद्र कुमार शर्मा शराब पीने के साथ ही नशे के लिए नींद की गोलियां भी खाता था. रूबी ने 18 मई को योजना बनाकर अपनी बेटियों और सास को जेठ अनिल के पास यह कहकर भेजा कि पुराने मामले में पुलिस दबिश दे रही है. इससे बच्चे और सास परेशान होंगे.

उसी रात पति के लिए खीर बनाई, जिसमें नींद की 16 से 20 गोलियां डाल दी. जब पति की मौत हुई तो उसे खींचकर बाथरूम में ले गई और फर्श की खुदाई करके उसमें शव दबा दिया. इसके बाद मिट्टी और गिट्टी मंगवाकर शव दफना दिया.

किसी को संदेह न हो, इसलिए राजमिस्त्री बुलाकर बाथरूम का पक्का फर्श करा दिया. 26 मई को पति की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी. पति की हत्या करके जितने दिन घर में रही. आरोपी ने बताया कि जब कोई पड़ोसी, पति के बारे में पूछता तो दुखी होकर लापता होने की जानकारी देती और रोने भी लगती थी.

रूबी ने पुलिस को बताया कि पति सुरेंद्र की शराब वजह से अक्सर झगड़ा होता था. शराब पीकर पति पिटाई करता था. शराब पीने की लत से उसकी डिलीवरी बाय की नौकरी छूट गई. मैं घर में कपड़े सिलकर जो कमाती थी, उसे भी झगड़ा करके पति छीन लेता था. उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी.