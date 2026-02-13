आगरा में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मार डाला; आत्महत्या दिखाने के लिए रचा षड़यंत्र, दोनों गिरफ्तार
एकता थाना क्षेत्र के लोधई गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. तकिए से मुंह दबाकर ले ली थी जान.
आगरा : ताजनगरी के एकता थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते के विवाहिता ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने इसे आत्महत्या साबित करने के लिए शव को साड़ी के फंदे के सहारे पंखे में लटका दिया. इसके बाद पत्नी ने कॉल करके ससुर को घटना की जानकारी दी. सदमे में आए परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन दो दिन बाद पति के कुबूलनामे ने सबको हैरत में डाल दिया. इसके बाद दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि एकता थाना क्षेत्र के लोधई गांव निवासी सुरेश चंद्र की सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. सुरेश ने बताया कि बेटा लवकेश (25) बिजली का काम करत था. अभी शहर में काम चल रहा था. इसलिए मैं तो वहीं रुक जाता था. जबकि, बेटा लवकेश रात में गांव लौट आता था. जहां वह अपनी पत्नी गौरी (23) के साथ रहता था. 10 फरवरी की सुबह 4 बजे गौरी ने फोन करके बताया कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है.
आत्महत्या की कोई ठोस वजह नहीं थी : सुरेश चंद्र ने पुलिस को बताया कि गांव पहुंचने पर पता चला कि लवकेश ने कमरे में लगे पंखे से साड़ी का फंदा लगा रखा है. हालांकि उसके दोनों पैर जमीन से छू रहे थे. इसके अलावा उसकी आत्महत्या के पीछे कोई वजह साफ नहीं हो रही थी. इसके बावजूद परिजनों की सलाह से लवकेश का अंतिम संस्कार करा दिया गया. इसके बाद शांति पाठ के दौरान गौरी ने मेरे छोटे बहनोई संजय चौहान से लवकेश की हत्या का बात कुबूल कर ली. वारदात में चचेरे देवर सुंदर के शामिल होने की बात बताई.
डीसीपी सिटी अली अब्बास के मुताबिक लवकेश के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का मुदकमा दर्ज किया गया है. लवकेश की पत्नी गौरी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
