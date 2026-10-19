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आगरा रोडवेज बसों में फर्जी UDID कार्ड का भंडाफोड़: अपडेट ई-टिकट मशीनों से पकड़े जा रहे रोजाना कई यात्री

अपडेट ई टिकट मशीनों की मदद से पकड़े जा रहे फर्जी यात्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में फर्जी यूडीआईडी कार्ड के जरिए यात्रा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. रोडवेज की नई और अपडेटेड ई-टिकट मशीनें इन फर्जीवाड़ों को पकड़ने में बेहद मददगार साबित हो रही हैं.

आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान ऐसे फर्जी यूडीआईडी कार्ड धड़ल्ले से जब्त किए जा रहे हैं. हर दिन इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल करके सफर न कर सके.

क्या होता है यूडीआईडी कार्ड और क्या हैं इसके नियम: दिव्यांगजनों की सटीक पहचान के लिए सरकार की तरफ से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी किया जाता है. इस वैध कार्ड के आधार पर ही दिव्यांगजनों को रोडवेज की बसों में किराए में विशेष छूट या फिर बिल्कुल निश्शुल्क यात्रा का लाभ मिलता है. हालांकि, यूडीआईडी को लेकर हर राज्य के परिवहन निगम के अपने अलग नियम और पात्रता की शर्तें होती हैं, जिसके कारण हर श्रेणी की बस में एक जैसी छूट मिलना जरूरी नहीं है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रोडवेज बसों में सफर करते हैं.