आगरा रोडवेज बसों में फर्जी UDID कार्ड का भंडाफोड़: अपडेट ई-टिकट मशीनों से पकड़े जा रहे रोजाना कई यात्री
आगरा में यूपीएसआरटीसी की बसों में फर्जी यूडीआईडी कार्ड से सफर करने वाले यात्री पकड़े जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:32 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 9:02 PM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में फर्जी यूडीआईडी कार्ड के जरिए यात्रा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. रोडवेज की नई और अपडेटेड ई-टिकट मशीनें इन फर्जीवाड़ों को पकड़ने में बेहद मददगार साबित हो रही हैं.
आगरा परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग के दौरान ऐसे फर्जी यूडीआईडी कार्ड धड़ल्ले से जब्त किए जा रहे हैं. हर दिन इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा इन फर्जी कार्डों का इस्तेमाल करके सफर न कर सके.
क्या होता है यूडीआईडी कार्ड और क्या हैं इसके नियम: दिव्यांगजनों की सटीक पहचान के लिए सरकार की तरफ से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जारी किया जाता है. इस वैध कार्ड के आधार पर ही दिव्यांगजनों को रोडवेज की बसों में किराए में विशेष छूट या फिर बिल्कुल निश्शुल्क यात्रा का लाभ मिलता है. हालांकि, यूडीआईडी को लेकर हर राज्य के परिवहन निगम के अपने अलग नियम और पात्रता की शर्तें होती हैं, जिसके कारण हर श्रेणी की बस में एक जैसी छूट मिलना जरूरी नहीं है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ी संख्या में दिव्यांगजन इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रोडवेज बसों में सफर करते हैं.
आधुनिक ई-टिकट मशीनों से पकड़ा जा रहा है फर्जीवाड़ा: पहले के समय में यूडीआईडी कार्ड को स्कैन करने की कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और परिचालक सारा काम मैनुअल तरीके से ही करते थे. इसी कमजोरी के कारण पहले फर्जी यूडीआईडी कार्ड आसानी से पकड़ में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. सभी परिचालकों को आधुनिक और अपडेटेड ई-टिकट मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं. जैसे ही परिचालक इन आधुनिक मशीनों से यूडीआईडी कार्ड को स्कैन करते हैं, मशीनें तुरंत असली और नकली कार्ड की पूरी सच्चाई सामने ले आती हैं.
रोजाना पकड़े जा रहे हैं दर्जनों फर्जी यात्री: क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल के मुताबिक आगरा परिक्षेत्र के अलग-अलग डिपो की रोडवेज बसों में ऐसे यात्री हर दिन धरे जा रहे हैं. अकेले आगरा क्षेत्र में हर रोज 12 से 15 ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी यूडीआईडी कार्ड लेकर बसों में सफर करने के लिए चढ़ जाते थे. हालांकि ऐसे फर्जी कार्डों से इन यात्रियों का टिकट तो किसी तरह बन जाता है, लेकिन अब कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं. परिचालकों को साफ कहा गया है कि वे पकड़े गए सभी फर्जी यूडीआईडी कार्ड और उनकी फोटोकॉपी को तुरंत जब्त कर लें ताकि आगे कोई इनका दुरुपयोग न कर सके.
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