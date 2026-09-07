ETV Bharat / state

आगरा: उपाध्याय हॉस्पिटल में बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही और मारपीट का आरोप

बिल भरवाया फिर दी बच्चे की मौत की खबर, विरोध करने पर बाउंसरों ने परिजनों को पीटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी में सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ. परिजन ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया. कहा कि रविवार रात में बेटा ठीक था और खेल रहा था. इसके बाद सोमवार सुबह चिकित्सकों ने तबियत खराब होने की कहकर रेफर करने की बात कही. अस्पताल का बिल भरवाने के बाद दी मौत की खबर: हॉस्पिटल का बिल भुगतान किया, तो बच्चे की मौत की जानकारी दी. जब विरोध किया, तो बाउंसर बुलाकर मारपीट कराई. हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बच्चे के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बच्चे की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम शव लेकर धौलपुर लौटे परिजन, पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat) राजस्थान से आगरा लाया गया था बच्चा: राजस्थान के धौलपुर जिला में कौलारी निवासी विजयंकात ने ताजगंज थाना पुलिस को बताया कि तीन वर्षीय बेटे आर्या को बुखार और खांसी होने पर रविवार देर शाम आगरा लाया. परिचित के कहने पर राजपुर चुंगी क्षेत्र में मालवीय अस्पताल में बेटे को दिखाया. जहां पर बेटे को पहले भर्ती किया गया. इसके बाद जांच रिपोर्ट ठीक आने के बाद बेहतर इलाज के लिए बेटे आर्या को उपाध्याय हास्पिटल रेफर कर दिया. रविवार रात गोद में खेल रहा था मासूम आर्या: जहां पर रविवार रात करीब साढे़ आठ बजे पहुंचे. जिस पर डॉक्टर ने बेटे को भर्ती करके रात में उपचार शुरू किया और हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि बेटे की हालत ठीक है. विजयकांत ने पुलिस को बताया कि रविवार रात में बेटा आर्या मेरी गोद में खेलता रहा. उसने खाना भी साथ खाया और अपनी मां से फोन पर बात की.