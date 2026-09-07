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आगरा: उपाध्याय हॉस्पिटल में बच्चे की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही और मारपीट का आरोप

आगरा के उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तीन साल के बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया.

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बिल भरवाया फिर दी बच्चे की मौत की खबर, विरोध करने पर बाउंसरों ने परिजनों को पीटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:29 PM IST

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आगरा: ताजनगरी में सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर स्थित उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ. परिजन ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया. कहा कि रविवार रात में बेटा ठीक था और खेल रहा था. इसके बाद सोमवार सुबह चिकित्सकों ने तबियत खराब होने की कहकर रेफर करने की बात कही.

अस्पताल का बिल भरवाने के बाद दी मौत की खबर: हॉस्पिटल का बिल भुगतान किया, तो बच्चे की मौत की जानकारी दी. जब विरोध किया, तो बाउंसर बुलाकर मारपीट कराई. हॉस्पिटल में हंगामे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बच्चे के परिजन की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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बच्चे की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम शव लेकर धौलपुर लौटे परिजन, पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

राजस्थान से आगरा लाया गया था बच्चा: राजस्थान के धौलपुर जिला में कौलारी निवासी विजयंकात ने ताजगंज थाना पुलिस को बताया कि तीन वर्षीय बेटे आर्या को बुखार और खांसी होने पर रविवार देर शाम आगरा लाया. परिचित के कहने पर राजपुर चुंगी क्षेत्र में मालवीय अस्पताल में बेटे को दिखाया. जहां पर बेटे को पहले भर्ती किया गया. इसके बाद जांच रिपोर्ट ठीक आने के बाद बेहतर इलाज के लिए बेटे आर्या को उपाध्याय हास्पिटल रेफर कर दिया.

रविवार रात गोद में खेल रहा था मासूम आर्या: जहां पर रविवार रात करीब साढे़ आठ बजे पहुंचे. जिस पर डॉक्टर ने बेटे को भर्ती करके रात में उपचार शुरू किया और हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि बेटे की हालत ठीक है. विजयकांत ने पुलिस को बताया कि रविवार रात में बेटा आर्या मेरी गोद में खेलता रहा. उसने खाना भी साथ खाया और अपनी मां से फोन पर बात की.

आधी रात के बाद लगाए गए कई इंजेक्शन: इसके बाद वह आराम से सो गया. आधी रात के बाद अस्पताल के स्टाफ ने बेटे को कई इंजेक्शन लगाए. जांच के नाम पर रुपये जमा कराए. विजयकांत ने पुलिस को बताया कि हॉस्पिटल स्टॉफ ने सोमवार सुबह करीब चार बजे बेटे आर्या की तबियत खराब होने की जानकारी दी.

बिना ब्लड रिपोर्ट के गलत इलाज का लगाया आरोप: कहा कि उसे वेंटीलेटर पर लेना है जिसके लिए 1500 रुपये जमा कराए. इसके बाद पुष्पांजलि हॉस्पिटल रेफर करने की कही. इस पर मुझे शक हुआ और मैंने बेटे को दिखाने की कही. इस पर पहले बिल जमा कराया गया और बेटे को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया.

बाउंसरों पर परिजनों के साथ मारपीट का आरोप: नर्स ने ही इंजेक्शन लगाए और जब ब्लड रिपोर्ट नहीं आई तो फिर इंजेक्शन कैसे लगाए गए? डॉक्टर और कर्मचारियों की लापरवाही से मासूम आर्या की जान चली गई. विजयकांत का आरोप है कि चिकित्सक डॉ. राजीव उपाध्याय से बात की तो उन्होंने अभद्रता की. कहा कि जो कर पाओ कर लेना और इसके बाद हॉस्पिटल के बाउंर्स ने मुझे और मेरी भाभी के साथ मारपीट की.

बिना पोस्टमार्टम शव ले गए परिजन: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि हॉस्पिटल में हंगामा की सूचना पर ताजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. परिजन ने हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मौत और मारपीट का आरोप लगाया है. परिजन ने सदर थाना पुलिस को तहरीर दी है मगर मासूम का पोस्टमार्टम नहीं कराया. परिजन इसके बाद मासूम बच्चे का शव लेकर धौलपुर चले गए हैं और शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.

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