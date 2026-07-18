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यूपी टी-20 लीग; आगरा में 24 को क्रिकेटरों पर होगी धन वर्षा, नीलामी से चमकेगी युवा क्रिकेटरों की किस्मत

टी-20 के चौथे संस्करण की शुरूआत 14 अगस्त से लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होगी. इसके पहले 24 जुलाई को मिनी ऑक्शन होगा.

आगरा में क्रिकेटरों की होगी नीलामी.
आगरा में क्रिकेटरों की होगी नीलामी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 4:31 PM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश टी-20 लीग के चौथे संस्करण का धूम धड़ाका अगस्त माह से शुरू होगा. इसके पहले आगरा में क्रिकेटरों पर धन की बारिश होगी. आगरा में आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) के यूपी टी-20 का मिनी ऑक्शन की. जिसमें यूपी टी-20 लीग की सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के प्रबंधन शामिल होंगे, जो 200 से अधिक युवा क्रिकेटरों पर दांव लगाएंगे. आइए, ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में जानें यूपी टी-20 के मिनी ऑक्शन में क्या खास होने वाला है.

देखें ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट. (Video Credit : ETV Bharat)

यूपी टी-20 के चौथे संस्करण की शुरूआत 14 अगस्त 2026 से लखनऊ के इकाना स्टेडियम से होगी. चौथे संस्करण का पहला मुकाबला इकाना स्टेडियम में पिछले सीजन की विजेता काशी रुद्रास और उपविजेता मेरठ मैवेरिक्स के बीच होगा. इसको लेकर उत्तर प्रदेश क्रिकट एसोसिएशन (यूपीसीए) तैयारियों में लगा है. इस बार 'हर बाउंड्री एक नई हरियाली' अभियान चलाया जाएगा. जिसमें बल्लेबाजों के प्रत्येक चौके और छक्के पर पेड़ लगाए जाएंगे. साथ ही इस बार यूपी टी-20 लीग में 34 मुकाबले होंगे, जो लखनऊ और कानपुर के स्टेडियम में होंगे. पहले 14 अगस्त से 26 अगस्त तक यूपी टी-20 लीग के 22 मुकाबले लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होंगे. 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 12 मुकाबले कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे.

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यूपी टी-20 लीग की 6 टीमें (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सर्वेश भटनागर ने बताया कि यूपी टी-20 का पहली बार राजधानी से दूसरे शहर में मिनी ऑक्शन होने जा रहा है. ऑक्शन का फायदा आगरा और यहां के क्रिकेटरों को मिलेगा. आगरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि 2023 से यूपी में टी-20 की शुरूआत हुई थी. अभी तक सभी टीमों के लिए युवा क्रिकेटर की बोली लखनऊ में होती रही है. मेरा प्रयास था कि ऐतिहासिक शहर आगरा में मिनी ऑक्शन आयोजित हो, जिसमें सफलता मिली है.

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लखनऊ में होने वाले मुकाबले (Photo Credit; ETV Bharat)
इन टीमों ने मेरठ के क्रिकेटर किए रिटेन-
  1. मेरठ मेवरिक्स रितुराज शर्मा, दिव्यांश राजपूत, कार्तिक त्यागी, विजय कुमार
  2. कानपुर सुपरस्टार समीर रिजवी, शुभम मिश्रा, विनीत पंवार
  3. लखनऊ फाल्कंस भुवनेश्वर कुमार, प्रियम गर्ग
  4. काशी रुद्रास सुनील कुमार
  5. गोरखपुर लायंस हरदीप सिंह



आगरा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि आगरा में 24 जुलाई को यूपी टी-20 लीग के लिए मिनी ऑक्शन आयोजित किया जाएगा. मिनी ऑक्शन के लिए होटल बुक कर लिया गया है. मिनी ऑक्शन में 200 से अधिक युवा क्रिकेटरों पर बोली लगेगी. मिनी ऑक्शन में युवा क्रिकेटर्स का चयन यूपीसीए के ट्रायल, जिला क्रिकेट, आयु वर्ग प्रतियोगिताओं और विभिन्न घरेलू टूर्नामेंटों में प्रदर्शन के आधार पर होगा. प्रयास है कि यूपी टी-20 लीग और टीमों की संख्या बढ़े. यूपीसीए की ओर से यूपी टी-20 लीग में 8 टीम करने की प्लानिंग है.

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कानपुर में होने वाले मुकाबले (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा के क्रिकेटर केके शर्मा ने बताया कि आगरा में पहली बार यूपी टी-20 लीग के लिए युवा क्रिकेटर पर बोली लगेगी. जो आगरा और युवा के युवा क्रिकेटर के लिए बड़ा मंच होगा. जिसमें सभी छह टीमों की ओर से टीम के लिए क्रिकेटर्स पर दांव लगाए जाएंगे. आगरा में आयोजित होने वाली मिनी ऑक्शन प्रक्रिया को युवा क्रिकेटर देख सकेंगे कि कैसे मिनी ऑक्शन में क्रिकेटर पर टीमें दांव लगाएं जाते हैं.

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Last Updated : July 18, 2026 at 4:31 PM IST

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