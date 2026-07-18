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यूपी टी-20 लीग; आगरा में 24 को क्रिकेटरों पर होगी धन वर्षा, नीलामी से चमकेगी युवा क्रिकेटरों की किस्मत

आगरा में क्रिकेटरों की होगी नीलामी. ( Photo Credit : ETV Bharat )