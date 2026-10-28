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UP MLC Election; आगरा में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल जीते, भाजपा और सपा मुखिया के लिए कह दी बड़ी बात

आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन के आगरा खंड शिक्षक में सपा ने बाजी मार ली है. सपा से प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने भाजपा के हरि किशोर तिवारी को हरा दिया है. इसके पहले रातभर हंगामा, खींचतान और मारपीट का घटनाक्रम चला. आगरा खंड शिक्षक से जीते सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होने पर भाजपा सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए. कहा कि यह शिक्षकों की जीत हैं. शिक्षकों ने यह चरितार्थ किया कि वोट पेट में या पेटी में. यह पूरी करके दिखाई है.

आगरा खंड शिक्षक मतगणना के दौरान मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. मारपीट और कुर्ता फाड पॉलिक्टिस देखने को मिली. बुधवार को आरओ नगेंद्र प्रताप ने सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया. जिसके बाद सपाइयों की जान में जान आई. रातभर चले घटनाक्रम, हंगामा के बाद जीते आकाश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होने पर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए.

सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाणपत्र देते आरओ नगेंद्र प्रताप. (Photo Credit : ETV Bharat)

आकाश अग्रवाल ने कहा कि शुरूआत से ही पुलिस और प्रशासन की ओर से कॉलेज और स्कूल प्रबंधकों को परेशान किया गया. 12 जिलों में चुनाव में मेरा सरकार, 12 डीएम, 12 जिले के पुलिस अधिकारी और पूरे सिस्टम से मुकाबला था. मतदान में बूथ कैप्चरिंग की गई. जिसका मुददा मैंने उठाया तो पुनर्मतदान हुआ. मेरा यही कहना है कि अब आगे इस चुनाव में कोई भी शिक्षक संगठन का पदाधिकारी चुनाव मुश्किल ही लड़ेगा. क्योंकि, चुनाव में अब सत्ताधारी पार्टी और राजनीतिक दल ही चुनाव मैदान में उतरेंगे. जो इस चुनाव में देखा है. मैं अपनी जीत पर शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने अपने हौसले और वोट से दिखा दिया कि शिक्षक कभी डरता नहीं है. ना किसी के दबाव में आता है. शिक्षकों ने यह चरितार्थ किया है. क्योंकि, वोट पेट में या पेटी में. जिससे ये जीत मिली है. सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने कहा कि लगातार भाजपा की ओर से साम, दाम दंड भेद से चुनाव जीतने की बात की जा रही थी. पहले मेरे दिमाग में भाजपा की छवि थी कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ है. वो छवि टूट गई है.

आकाश अग्रवाल ने कहा कि सपा मुखिया सभी समाज के लिए काम करते हैं. समाजवाद लेकर आएंगे. सभी गरीब और दलित के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी. मेरे और साथियों के साथ जो मतगणना में बवाल हुआ. जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, वही हुआ. हम बैठे थे, पहले एक अल्पसंख्यक समाज के प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई. इसके बाद हम पर हमला हुआ, मारपीट की गई. मेरे साथियों ने मुझे बचाया. हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन ने उन्हें भगाया. अब में शिकायत दूंगा.





