UP MLC Election; आगरा में सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल जीते, भाजपा और सपा मुखिया के लिए कह दी बड़ी बात
आगरा खंड शिक्षक सीट के लिए सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की शिकायत पर पुनर्मतदान कराना पड़ा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:40 AM IST
आगरा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन के आगरा खंड शिक्षक में सपा ने बाजी मार ली है. सपा से प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने भाजपा के हरि किशोर तिवारी को हरा दिया है. इसके पहले रातभर हंगामा, खींचतान और मारपीट का घटनाक्रम चला. आगरा खंड शिक्षक से जीते सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होने पर भाजपा सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए. कहा कि यह शिक्षकों की जीत हैं. शिक्षकों ने यह चरितार्थ किया कि वोट पेट में या पेटी में. यह पूरी करके दिखाई है.
आगरा खंड शिक्षक मतगणना के दौरान मंगलवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. मारपीट और कुर्ता फाड पॉलिक्टिस देखने को मिली. बुधवार को आरओ नगेंद्र प्रताप ने सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र दिया. जिसके बाद सपाइयों की जान में जान आई. रातभर चले घटनाक्रम, हंगामा के बाद जीते आकाश अग्रवाल ने मीडिया से रूबरू होने पर सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए.
आकाश अग्रवाल ने कहा कि सपा मुखिया सभी समाज के लिए काम करते हैं. समाजवाद लेकर आएंगे. सभी गरीब और दलित के लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी. मेरे और साथियों के साथ जो मतगणना में बवाल हुआ. जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, वही हुआ. हम बैठे थे, पहले एक अल्पसंख्यक समाज के प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई. इसके बाद हम पर हमला हुआ, मारपीट की गई. मेरे साथियों ने मुझे बचाया. हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन ने उन्हें भगाया. अब में शिकायत दूंगा.