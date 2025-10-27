ETV Bharat / state

आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध छात्रा से होटल में किया दुष्कर्म; शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध छात्रा से होटल में किया दुष्कर्म. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

आगरा: डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर शोध छात्रा ने शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. शोध छात्रा की तहरीर पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. मामला खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) के रसायन विज्ञान विभाग से जुडा है.

विभाग के प्रोफेसर पर आरोप है कि दो साल तक शादी का झांसा देकर शोध छात्रा के साथ गलत काम किया. उसे होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया. कार्यालय में बुलाकर छेड़छाड़ और मोबाइल तोड़ने की कोशिश की. धमकी दी कि मुंह खोला तो करियर बर्बाद कर दूंगा. पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. विवि प्रशासन की महिला प्रकोष्ठ भी मामले की जांच कर रही है.

मामला खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) से जुड़ा है. संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में तैनात प्रोफेसर गौतम जैसवार पर शोध छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. शोध छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर गौतम जैसवार उसके पीएचडी के गाइड हैं. जो शादीशुदा हैं.

प्रोफेसर ने 2 साल तक किया शारीरिक शोषण: इसके बाद भी बहला-फुसलाकर शादी का वादा किया. दो साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया. जब शादी के लिए दबाव डाला तो पहले टालमटोल किया फिर कहा, पुरानी सभी बातें भूल जाओ. उन्होंने मेरे मोबाइल से सबूत मिटाने की भी कोशिश की.

करियर बर्बाद करने की दी धमकी: शोध छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर गौतम जैसवार ने खजुराहो ले जाकर तीन दिन तक होटल में रखा. होटल में दुष्कर्म किया. इसके बाद हाल ही में बरसाना के एक होटल में ले गए. वहां पर भी दुष्कर्म किया. जब मैंने शादी का दबाव डाला तो उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया. धमकी दी कि किसी से कुछ कहा तो करियर बर्बाद कर दूंगा.