आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध छात्रा से होटल में किया दुष्कर्म; शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध

मामला डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) से जुड़ा है. पुलिस ने FIR लिखकर जांच शुरू की.

आगरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने शोध छात्रा से होटल में किया दुष्कर्म. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
Published : October 27, 2025 at 10:40 AM IST

आगरा: डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर शोध छात्रा ने शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. शोध छात्रा की तहरीर पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. मामला खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) के रसायन विज्ञान विभाग से जुडा है.

विभाग के प्रोफेसर पर आरोप है कि दो साल तक शादी का झांसा देकर शोध छात्रा के साथ गलत काम किया. उसे होटलों में ले जाकर दुष्कर्म किया. कार्यालय में बुलाकर छेड़छाड़ और मोबाइल तोड़ने की कोशिश की. धमकी दी कि मुंह खोला तो करियर बर्बाद कर दूंगा. पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. विवि प्रशासन की महिला प्रकोष्ठ भी मामले की जांच कर रही है.

मामला खंदारी परिसर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस (आईबीएस) से जुड़ा है. संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में तैनात प्रोफेसर गौतम जैसवार पर शोध छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. शोध छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर गौतम जैसवार उसके पीएचडी के गाइड हैं. जो शादीशुदा हैं.

प्रोफेसर ने 2 साल तक किया शारीरिक शोषण: इसके बाद भी बहला-फुसलाकर शादी का वादा किया. दो साल तक शारीरिक और मानसिक शोषण किया. जब शादी के लिए दबाव डाला तो पहले टालमटोल किया फिर कहा, पुरानी सभी बातें भूल जाओ. उन्होंने मेरे मोबाइल से सबूत मिटाने की भी कोशिश की.

करियर बर्बाद करने की दी धमकी: शोध छात्रा का आरोप है कि प्रोफेसर गौतम जैसवार ने खजुराहो ले जाकर तीन दिन तक होटल में रखा. होटल में दुष्कर्म किया. इसके बाद हाल ही में बरसाना के एक होटल में ले गए. वहां पर भी दुष्कर्म किया. जब मैंने शादी का दबाव डाला तो उन्होंने शादी करने से इंकार कर दिया. धमकी दी कि किसी से कुछ कहा तो करियर बर्बाद कर दूंगा.

प्रोफेसर अक्सर छुट्टी वाले दिन बुलाते थे: शोध छात्रा का आरोप है कि बीते शनिवार अपने कार्यालय में बुलाकर प्रोफेसर ने बुलाकर हाथापाई की. मोबाइल छीनकर तोड़ने की कोशिश की. जिससे मोबाइल में मौजूद फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूत नष्ट हो जाएं. प्रोफेसर अक्सर छुट्टी वाले दिन बुलाते थे. पीड़िता ने पुलिस को तहरीर के साथ ही ऑडियो और फोटोज भी उपलब्ध कराए हैं.

मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू: न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि शोध छात्रा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. शोध छात्रा ने प्रोफेसर गौतम जैसवार पर दो साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. मामले की जांच की जा रही है.

यूनिवर्सिटी खुद कर रही मामले की जांच: डॉ.भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि पहले इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी. अब मामला संज्ञान में आया है. जो बेहद गंभीर है. इस मामले में विश्वविद्यालय की महिला प्रकोष्ठ को जांच के आदेश दिए हैं. पूरे मामले में आंतरिक जांच कराई जा रही है.

