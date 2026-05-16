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आगरा में हिंदी सीखेंगे यूक्रेन के युवा: डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ समझौता

स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आएंगे छात्र. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अब रूस के बाद यूक्रेन से भी सीधे तौर पर जुड़ रहा है. विश्वविद्यालय का कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी (केएम) संस्थान अब यूक्रेन के छात्रों को हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान देगा. यह पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन के युवा आगरा आकर विशेष रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान केएमआई में लेंगे. यह सब विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी संस्थान और यूक्रेन स्थित तरास शेवचेन्का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव के मध्य हुए संपन्न समझौते (एमओयू) की वजह से संभव हो रहा है. पर्यटन में खुलेंगे करियर के रास्ते: इस समझौते के अंतर्गत स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूक्रेन से चार विद्यार्थियों का एक दल जल्द ही विवि में आकर हिंदी सीखेगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में अब तक रूस के छात्र अलग-अलग तीन चरणों में आगरा आकर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. रूसी छात्रों के बीच हिंदी की लोकप्रियता और विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति की सफलता को देखकर अब विदेशी भाषा विभाग ने अपने कदम यूक्रेन की ओर बढ़ाए हैं. केएमआई के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि यूक्रेन के छात्र यहाँ हिंदी व्याकरण, बोलचाल और भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन करेंगे. रूस के बाद अब यूक्रेन के छात्र केएमआई में सीखेंगे हिंदी. (Photo Credit: ETV Bharat) विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में बड़ा विस्तार: भविष्य में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी यूक्रेन जाकर वहां की शिक्षा पद्धति और संस्कृति को समझने का सुनहरा मौका मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार हिंदी की मांग बढ़ रही है, जिसके बीच यह तालमेल दोनों देशों के छात्रों के लिए अनुवाद, पर्यटन और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में करियर के नए रास्ते खोलेगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में वैश्विक पहचान को और विस्तार दे रहा है. विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है.