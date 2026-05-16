आगरा में हिंदी सीखेंगे यूक्रेन के युवा: डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ समझौता
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का केएमआई संस्थान अब यूक्रेन के छात्रों को हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का ज्ञान देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 9:49 PM IST
आगरा: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अब रूस के बाद यूक्रेन से भी सीधे तौर पर जुड़ रहा है. विश्वविद्यालय का कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी (केएम) संस्थान अब यूक्रेन के छात्रों को हिंदी भाषा का विशेष ज्ञान देगा. यह पहली बार हो रहा है जब यूक्रेन के युवा आगरा आकर विशेष रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान केएमआई में लेंगे. यह सब विश्वविद्यालय के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी संस्थान और यूक्रेन स्थित तरास शेवचेन्का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कीव के मध्य हुए संपन्न समझौते (एमओयू) की वजह से संभव हो रहा है.
पर्यटन में खुलेंगे करियर के रास्ते: इस समझौते के अंतर्गत स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूक्रेन से चार विद्यार्थियों का एक दल जल्द ही विवि में आकर हिंदी सीखेगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में अब तक रूस के छात्र अलग-अलग तीन चरणों में आगरा आकर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. रूसी छात्रों के बीच हिंदी की लोकप्रियता और विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति की सफलता को देखकर अब विदेशी भाषा विभाग ने अपने कदम यूक्रेन की ओर बढ़ाए हैं. केएमआई के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर ने बताया कि यूक्रेन के छात्र यहाँ हिंदी व्याकरण, बोलचाल और भारतीय साहित्य का गहन अध्ययन करेंगे.
विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष में बड़ा विस्तार: भविष्य में विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी यूक्रेन जाकर वहां की शिक्षा पद्धति और संस्कृति को समझने का सुनहरा मौका मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार हिंदी की मांग बढ़ रही है, जिसके बीच यह तालमेल दोनों देशों के छात्रों के लिए अनुवाद, पर्यटन और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में करियर के नए रास्ते खोलेगा. डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. आशु रानी ने बताया कि विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में वैश्विक पहचान को और विस्तार दे रहा है. विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है.
उज़्बेकिस्तान और फ्रांस से भी हुआ संपर्क: यूक्रेन से आने वाले विद्यार्थी यहां आकर हिंदी भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के साथ-साथ भारतीय समाज, संस्कृति और जीवन-दृष्टि को भी गहराई से समझेंगे. इससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता, सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित करने का बेहतर अवसर प्राप्त होगा. कुलपति ने कहा कि शीघ्र ही कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी इसी प्रकार के एमओयू किए जाएंगे. हाल ही में 'उज्बेक स्टेट यूनिवर्सिटी' के साथ हुए समझौते के तहत उज़्बेकिस्तान से भी छात्रों का एक दल जल्द आगरा आएगा.
रूसी छात्रों का पाठ्यक्रम हुआ संपन्न: रूस के अतिरिक्त फ्रांस के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ भी शैक्षणिक आदान-प्रदान के लिए लगातार संपर्क बनाए रखा गया है. इसी कड़ी में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के केएमआई स्थित विदेशी भाषा विभाग में स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत रूस के प्रतिष्ठित एमजीआईएमओ (MGIMO) यूनिवर्सिटी से आए 04 छात्रों के पांचवें बैच के पाठ्यक्रम का सफल समापन हो गया है. इस अवसर पर आयोजित एक विशेष समापन समारोह में इन सभी विदेशी छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए. प्रो. प्रदीप श्रीधर ने बताया कि रूसी छात्रों ने तीन माह तक विश्वविद्यालय में रहकर हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया.
सितंबर में आएगा रूस से छठा दल: यह छात्र रूस के एमजीआईएमओ विश्वविद्यालय, मास्को के मध्य पूर्व में हुए एमओयू के तहत आगरा आए थे. पिछले दो साल से यह गौरवमयी कार्यक्रम निरंतर संचालित हो रहा है, जिसमें अब तक रूस से छात्रों के पांच दल विश्वविद्यालय आ चुके हैं. इसके साथ ही विवि के विदेशी भाषा विभाग से भारतीय छात्रों के तीन दल उच्च अध्ययन के लिए रूस भेजे जा चुके हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार रूस से छात्रों का छठा दल आगामी सितंबर माह में आगरा पहुंचेगा. इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग से भी तीन छात्रों का एक दल रूसी भाषा के अध्ययन एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत रूस भेजा गया था, जो 9 मई 2026 को कुशलतापूर्वक भारत वापस लौट आया है.
यह भी पढ़ें- मुजफ्फरनगर: सोशल मीडिया पर दोस्ती कर 1 करोड़ की साइबर ठगी, सहारनपुर का अब्दुल कादीर गिरफ्तार