आगरा में रफ्तार का कहर; दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में 2 युवकों की माैत, 5 घायल
न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग में सोमवार रात हुई भीषण दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:36 AM IST
आगरा : न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग में सोमवार रात दो बाइकों की आमने-सामने हुई टक्कर में बाइकसवार दो युवक की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है. मृतक युवकों की शिनाख्त के बाद परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सौ फुटा रोड पर दयाल हॉस्पिटल के पास सोमवार रात करीब नौ बजे हादसा हुआ था. प्राथमिक जांच में सामने आया कि एलोरा एनक्लेव सन फ्लोवर स्कूल के पास निवासी रामनिवास उर्फ मुन्ना (25), अमित (26), दिनेश (22) और करन (22) बुलेट पर सवार होकर दयालबाग की तरफ जा रहे थे. दूसरी तरफ से शास्त्रीपुरम निवासी अभय शर्मा (24), नगला हवेली निवासी हिमांशु उर्फ पन्ना (25) और रजत (20) बाइक से आ रहे थे. दयाल हॉस्पिटल के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई थी. दुर्घटना किसी वाहन को ओवरटेक करने के दौरान हुई थी. दुर्घटना में दो युवकों को मौत हो गई है. पांच घायल युवकों को इलाज चल रहा है.
न्यू आगरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बाइक सवारों की लापरवाही की वजह से हुआ है. बुलेट बाइक चार युवक सवार थे जो काफी रफ्तार में थी. बाइक पर तीन युवक सवार थे. वाहन को ओवरटेक करने के दौरान दोनों बाइकों में भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद बुलट सवार रामनिवास और बाइकसवार अभय की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में अमित, दिनेश, करन, हिमांशु उर्फ पन्ना और रजत घायल हुए हैं. घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.