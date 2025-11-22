ETV Bharat / state

आगरा में व्यापारी का घर लूटने आए बदमाशों से भिड़ गई बिटिया, दो गिरफ्तार

सदर थाना क्षेत्र में शमसाबाद रोड स्थित नेहरू एन्क्लेव कॉलोनी में शुक्रवार रात चार बदमाशों ने हार्डवेयर व्यापारी के घर में धावा बोला था.

व्यापारी के घर में जांच करती पुलिस.
November 22, 2025

November 22, 2025

आगरा : सदर थाना क्षेत्र में शमसाबाद रोड स्थित नेहरू एन्क्लेव कॉलोनी में शुक्रवार रात हार्डवेयर व्यापारी महेंद्र पाल वर्मा के घर में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों को महिलाओं से पंगा भारी पड़ गया. भाभी को घिरा देख ननद ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गुहार लगा दी. इसके बाद पड़ोसियों ने दो बदमाशों को दबोच लिया. हालांकि दो बदमाश भाग गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. एक बदमाश लूट और चोरी के मुकदमे में पहले भी जेल जा चुका है.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक घटना शुक्रवार रात करीब साढ़े आठ बजे की है. शमसाबाद रोड स्थित नेहरू एन्क्लेव कॉलोनी स्थित एचआईजी 107-108 में हार्डवेयर व्यापारी महेंद्र पाल वर्मा का परिवार रहता है. परिवार के अधिकतर सदस्य किसी शादी समारोह में गए थे. घर पर महेंद्र पाल की पुत्रवधू पूनम बाजार गई थीं. घर पर महेंद्र की बेटी मुस्कान थी. इस दौरान पूनम बाजार से लौटकर घर पहुंची तो हथियार बंद दो बदमाश पीछे से घर में घुस आए.

घर में घुसते ही बदमाशों ने पूनम को काबू कर लिया और हाथ व मुंह पर टेप लपेट दिया. विरोध करने पर एक बदमाश ने पूनम के सिर पर पिस्टल की बट मार दी. जिससे वह बेसुध हो गई. पूनम की हालत और बदमाशों को देख रसोई में काम कर रही मुस्कान शोर मचाते हुए पड़ोसियों को बुला लिया. मौके पर पड़ोसी पहुंचे तो एक बदमाश ने पिस्टल दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया. हालांकि पिस्टल नकली देख पड़ोसियों ने दोनों को दबोच लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया.


एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि व्यापारी के घर में दो बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. दोनों बदमाशों ने पूछताछ में अपने नाम विशाल और अमन बताए हैं, दोनों नशे में थे. एक बदमाश पहले किसी लूट और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है. दोनों के बारे में डिटेल्स जुटाई जा रही हैं.

