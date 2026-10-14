ETV Bharat / state

आगरा में फूड प्वाइजनिंग; आलू-चावल खाने से 2 मासूमों की मौत; दंपती समेत 3 की हालत गंभीर

आगरा; आलू-चावल खाने से 2 मासूमों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : किरावली कस्बे में एक ही परिवार के पांच सदस्य फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. पड़ोसियों ने बेहोशी की हालत सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां पर दो मासूमों की मौत हो गई. जबकि, दंपती और एक बच्चे का उपचार अब जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा है.

घटना की जानकारी देते पड़ोसी बबलू. (Video Credit : ETV Bharat) मामला किरावली कस्बा के वार्ड नंबर 10 का है. राजस्थान के धंतूरी महोआ निवासी हुसैन (31) की किरवली कस्बा में ससुराल है. हुंसैन अपने तीन बच्चों और पत्नी के साथ रमजानी के मकान में किराए पर रहता है.