आगरा में फूड प्वाइजनिंग; आलू-चावल खाने से 2 मासूमों की मौत; दंपती समेत 3 की हालत गंभीर
किरावली कस्बे में एक ही परिवार के पांच सदस्य फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:16 AM IST
आगरा : किरावली कस्बे में एक ही परिवार के पांच सदस्य फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. पड़ोसियों ने बेहोशी की हालत सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने सभी को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां पर दो मासूमों की मौत हो गई. जबकि, दंपती और एक बच्चे का उपचार अब जयपुर के एक अस्पताल में चल रहा है.
मामला किरावली कस्बा के वार्ड नंबर 10 का है. राजस्थान के धंतूरी महोआ निवासी हुसैन (31) की किरवली कस्बा में ससुराल है. हुंसैन अपने तीन बच्चों और पत्नी के साथ रमजानी के मकान में किराए पर रहता है.
किरावली सीएचसी के एमओआईसी डॉ. राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह कुछ लोग एक ही परिवार के पांच सदस्यों को अचेत अवस्था में लेकर आए थे. प्रथमदृष्टया मामला फूड प्वाइजनिंग का लग रहा था. हुसैन और उनकी पत्नी रेशमा ने थोड़ा होश आने पर यह बताया कि रविवार रात को पूरा परिवार पास के मोहल्ले में जागरण देखने के बाद घर पहुंचा था. इसके बाद सभी आलू और चावल खाए. इसके बाद सभी लोग सो गए थे. सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.
हुसैन के पड़ोसी बबलू ने बताया कि सुबह बच्चों और पूरे परिवार की हालत खराब देख चिंता हुई. आननफानन अन्य पड़ोसियों की मदद से सभी को सीएचसी पहुंचाया गया. हुसैन के रिश्तेदार नौशाद ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में उपचार के दौरान पांच वर्षीय जीशान उर्फ गोलू ने दम तोड़ दिया था. इसके बाद पूरे परिवार को जयपुर रेफर कर दिया गया. जहां पर जीशान के भाई बड़े भाई आठ वर्षीय आहिल की भी मौत हो गई. हुसैन, रेशमा और एक बच्चे का इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
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