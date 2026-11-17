टीटीजेड मीटिंग; आगरा और मथुरा में 10 औद्योगिक इकाईयों को मिली मंजूरी, रोजगार और निवेश को मिलेगी गति
ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण (टीटीजेड) की बैठक में लिया गया निर्णय. आगरा में 10,400 वर्ग किमी में ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) घोषित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:59 AM IST
आगरा : ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण (टीटीजेड) की बैठक सोमवार को आगरा में हुई. जिसमें आगरा जिले की सात औद्योगिक इकाईयों और मथुरा जिले की तीन औद्योगिक इकाईयों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया. इससे आगरा और मथुरा में विकास के साथ ही रोजगार की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. साथ ही दोनों जिले में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा.
आगरा के कमिश्नरी सभागार में सोमवार को टीटीजेड की 69 वीं बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता आगरा मण्डलायुक्त नगेन्द्र प्रताप ने की. बैठक में सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी के सदस्य अंजन कुमार मोहंती, नीरी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक डाॅ. एसके गोयल समेत अन्य आगरा डीएम और एडीए उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई. जिसकी मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने समीक्षा की.
हाथरस में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनेगा : मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की ओर से कराए जा रहे ठोस कूड़ा प्रबंधन, टीटीजेड क्षेत्र में जिलों की परिवेशीय वायु गुणता, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना समेत अन्य की समीक्षा की. साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए. जिससे टीटीजेड क्षेत्र में उद्योग के अलावा जिन कारणों से अत्यधिक वायु प्रदूषण हो रहा है. वहां पर वायु प्रदूषण और अन्य प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्य किए जाएं. बैठक में हाथरस में एक माह के अंदर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करने के निर्देश दिए गए.
मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि बैठक में टीटीजेड क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और विस्तारीकरण पर चर्चा की गई. जिसमें आए नए आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया. इसके बाद आगरा और मथुरा जिले से आए 10 आवेदनों को मंजूरी दी गई. इनमें आगरा की 7 और मथुरा की 3 औद्योगिक इकाईयां शामिल हैं. साथ ही टीटीजेड क्षेत्र की अन्य औद्योगिक इकाईयों की भी स्क्रूटनी की गई.
रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे : मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप के अनुसार औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी. बैठक में आगरा जिलाधिकारी मनीष कुमार बंसल, एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार, वन संरक्षक आगरा अनिल कुमार पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण विभाग विश्वनाथ शर्मा, आगरा नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य, फिरोजाबाद के नगरायुक्त, आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जिले के डीएफओ, उपायुक्त उद्योग और टीटीजेड सदस्य उमेश शर्मा मौजूद रहे.
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