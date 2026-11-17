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टीटीजेड मीटिंग; आगरा और मथुरा में 10 औद्योगिक इकाईयों को मिली मंजूरी, रोजगार और निवेश को मिलेगी गति

आगरा में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण की मीटिंग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण (टीटीजेड) की बैठक सोमवार को आगरा में हुई. जिसमें आगरा जिले की सात औद्योगिक इकाईयों और मथुरा जिले की तीन औद्योगिक इकाईयों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया. इससे आगरा और मथुरा में विकास के साथ ही रोजगार की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. साथ ही दोनों जिले में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा.





आगरा के कमिश्नरी सभागार में सोमवार को टीटीजेड की 69 वीं बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता आगरा मण्डलायुक्त नगेन्द्र प्रताप ने की. बैठक में सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी के सदस्य अंजन कुमार मोहंती, नीरी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक डाॅ. एसके गोयल समेत अन्य आगरा डीएम और एडीए उपाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बैठक में सबसे पहले पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई. जिसकी मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने समीक्षा की.