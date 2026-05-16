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आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड; तीन ऑडियो वायरल होने से मची खलबली, पुलिस कराएगी जांच

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को तीन ऑडियो मिले हैं. उनकी सत्यता की जांच कराई जाएगी.

आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड.
आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 10:00 AM IST

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आगरा: ट्रांसपोर्टर असगर अली हत्याकांड में तीन ऑडियो सामने आने से केस में नया मोड़ आ गया है. दावा किया जा रहा है कि ऑडियो फरार आरोपी रवि यादव और आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव के मध्य बातचीत की है. इसे आरोपी रवि यादव की पत्नी ने वायरल किए हैं.

यह तीनों ऑडियो इंटरनेट कॉल के वीडियो बनाकर वायरल किए गए हैं. ETV भारत इन वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. मगर, पुलिस अब फरार आरोपी रवि यादव और नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव का वॉयस सैंपल लेकर जांच करा सकती है.

वहीं, नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव का कहना है कि ऑडियो AI की मदद से बनाए गए हैं. इस बारे में मेरी किसी से कोई बातचीत ही नहीं हुई है.

आवाज का सैंपल लेकर कराएंगे जांच: DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को तीन ऑडियो मिले हैं. उनकी सत्यता की जांच कराई जाएगी. इन ऑडियो की जांच के लिए डॉ. अजय कुमार सिंह यादव और रवि दोनों की आवाज के नमूने लिए जाएंगे. फिलहाल पुलिस को रवि यादव की तलाश है.

रवि की पत्नी ने वायरल किए ऑडियो: ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में फरार अभियुक्त रवि यादव की पत्नी ने शुक्रवार को तीन ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए. दावा किया कि ऑडियो में रवि यादव की डॉ. अजय कुमार सिंह यादव से बात हो रही है. आवाज डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की है.

इसकी पुष्टि तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद ही होगी, मगर ऑडियो ने खलबली मचा दी है. जांच के लिए पुलिस डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की आवाज का नमूना लेगी. ऑडियो की आवाज से उसका मिलान फोरेंसिक लैब में कराया जाएगा.

ऑडियो के अनुसार, कथित डॉ. बोल रहे हैं कि रवि भाई पूरा जीवन ऋणी रहेंगे. एक घंटे की बात है. कोर्ट में खड़ा होना है. खड़े-खड़े जमानत हो जाएगी. जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे. तुम्हारे पैर धोकर पीएंगे. पति-पत्नी जिंदगी भर जो बोलोगो तुम्हारा वह काम करेंगे. हम फ्रॉड लोग नहीं है. ऑडियो में वह रो रहे हैं.

वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति ने दूसरे से कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने उसका नाम लेने की बात कह रहा है. बातचीत में डॉक्टर का नाम ले लेना, जिसका नाम लेना हो ले लेना और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे शब्द भी बोले गए हैं.

दूसरा व्यक्ति फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए खुद पर दबाव बनाने का आरोप लगाता है. ऑडियो में भावनात्मक बातचीत और सफाई देने की कोशिश भी साफ सुनाई देती है.

वायरल ऑडियो में रवि यादव कह रहा है कि मैं रातभर रोया हूं. एक घंटे के लिए खड़े होने में मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी. पूछे बिना यह निर्णय लिया किसने. उसे इसमें शामिल क्यों नहीं किया. मेरी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं थी. दूसरी तरफ वाला व्यक्ति सफाई देता है कि निर्णय मैने नहीं लिया.

रवि कहता है कि कोर्ट जाओ, स्टे लो. दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कहता है कि पूरी संपत्ति लिखकर देने को तैयार हैं. कोर्ट में खड़े-खड़े जमानत हो जाएगी. मजिस्ट्रेट खड़ा भी रखे तो मेरा नाम ले देना. ऑडियो में रवि यह भी कहता है कि साफ-साफ बता दो गाड़ी भाई चला रहा था.

आप भी उसमें बैठे थे. कुर्बानी मुझसे क्यों दिलवा रहे हो. बातचीत में रवि यादव अपने घर की परेशानी का जिक्र करता है. कहता है कि उसकी पत्नी और माता-पिता पूरी रात रोए हैं. उसे बुखार है.

क्या है ट्रांसपोर्टर हत्याकांड: 4 अप्रैल 2026 को मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली का शव शाहगंज थाना क्षेत्र के मलका चबूतरा के पास मिला था. प्रथम दृष्ट्या मामला कार की टक्कर का निकला था. ट्रांसपोर्टर असगर अली के बेटे डॉ. सजमन अली ने इसे सोची-समझी हत्या की बात कही थी.

इसका CCTV वायरल होने पर डॉ. सजमन अली ने मामले में GST अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति अजय सिंह, दिनेश सोलंकी, रवि यादव, कामरान वारिसी पर हत्या का आरोप लगाया था.

पुलिस ने वाहन चालक की लापरवाही से मौत की धारा के तहत मुकदमा लिखा. चालक का गैर जमानती वारंट जारी कराए जाने की पूरी तैयारी की. CCTV कैमरे और कॉल डिटेल्स खंगालने पर रवि यादव की लोकेशन मौके पर मिली. कार जालौन के प्रेम नारायण के नाम निकली.

छानबीन में पता चला कि प्रेम नारायण नौकर है, जो आगरा में एक गोशाला में काम करता था. उसकी कार भी आगरा में थी. घटना के बाद से आरोपी रवि यादव और प्रेम नारायण समेत सभी आरोपी गायब है. पिछले दिनों मुकदमा में हत्या की धारा जोड़कर रवि यादव को आरोपित बनाया गया था.

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