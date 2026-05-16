ETV Bharat / state

आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड; तीन ऑडियो वायरल होने से मची खलबली, पुलिस कराएगी जांच

आगरा: ट्रांसपोर्टर असगर अली हत्याकांड में तीन ऑडियो सामने आने से केस में नया मोड़ आ गया है. दावा किया जा रहा है कि ऑडियो फरार आरोपी रवि यादव और आगरा नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव के मध्य बातचीत की है. इसे आरोपी रवि यादव की पत्नी ने वायरल किए हैं.

यह तीनों ऑडियो इंटरनेट कॉल के वीडियो बनाकर वायरल किए गए हैं. ETV भारत इन वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है. मगर, पुलिस अब फरार आरोपी रवि यादव और नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव का वॉयस सैंपल लेकर जांच करा सकती है.

वहीं, नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह यादव का कहना है कि ऑडियो AI की मदद से बनाए गए हैं. इस बारे में मेरी किसी से कोई बातचीत ही नहीं हुई है.

आवाज का सैंपल लेकर कराएंगे जांच: DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस को तीन ऑडियो मिले हैं. उनकी सत्यता की जांच कराई जाएगी. इन ऑडियो की जांच के लिए डॉ. अजय कुमार सिंह यादव और रवि दोनों की आवाज के नमूने लिए जाएंगे. फिलहाल पुलिस को रवि यादव की तलाश है.

रवि की पत्नी ने वायरल किए ऑडियो: ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में फरार अभियुक्त रवि यादव की पत्नी ने शुक्रवार को तीन ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए. दावा किया कि ऑडियो में रवि यादव की डॉ. अजय कुमार सिंह यादव से बात हो रही है. आवाज डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की है.

इसकी पुष्टि तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद ही होगी, मगर ऑडियो ने खलबली मचा दी है. जांच के लिए पुलिस डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की आवाज का नमूना लेगी. ऑडियो की आवाज से उसका मिलान फोरेंसिक लैब में कराया जाएगा.

ऑडियो के अनुसार, कथित डॉ. बोल रहे हैं कि रवि भाई पूरा जीवन ऋणी रहेंगे. एक घंटे की बात है. कोर्ट में खड़ा होना है. खड़े-खड़े जमानत हो जाएगी. जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे. तुम्हारे पैर धोकर पीएंगे. पति-पत्नी जिंदगी भर जो बोलोगो तुम्हारा वह काम करेंगे. हम फ्रॉड लोग नहीं है. ऑडियो में वह रो रहे हैं.

वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति ने दूसरे से कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने उसका नाम लेने की बात कह रहा है. बातचीत में डॉक्टर का नाम ले लेना, जिसका नाम लेना हो ले लेना और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे शब्द भी बोले गए हैं.

दूसरा व्यक्ति फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए खुद पर दबाव बनाने का आरोप लगाता है. ऑडियो में भावनात्मक बातचीत और सफाई देने की कोशिश भी साफ सुनाई देती है.