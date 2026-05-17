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आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड; टक्कर मारने वाली कार बरामद, एक और नामजद को आरोपी बनाया

आगरा: ट्रांसपोर्टर असगर अली हत्याकांड में पुलिस ने फरार कामरान वारिसी को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया है. आरोपी रवि यादव के साथ ही कामरान वारसी की तलाश भी तेज कर दी गई है. हत्या में उपयोग की गई कार भी बरामद कर ली गई है. फरार आरोपियों पर ईनाम भी घोषित होगा.

शाहगंज थाना पुलिस ने फरार कामरान वारसी के हाईकोर्ट जाने पर उसे नामजद आरोपी बनाया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में ट्रांसपोर्टर के बेटे की शिकायत पर कई पहलुओं पर छानबीन कर रही हैं. आरोपी कामरान वारसी से पूछताछ होनी थी.

मगर, पुलिस को आरोपी नहीं मिला दोनों फरार रवि यादव और कामरान वारिसी कथित मीडियाकर्मी हैं. इस मामले में एक और मीडियाकर्मी का नाम सामने आ रहा है. इसके बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसपोर्टर असगर अली की हत्या में प्रयुक्त कार को पुलिस ने शाहगंज में पथौली के पास जंगल से बरामद किया है. इसके बारे में 112 नंबर पर सूचना मिली कि एक कार लावारिस खड़ी है. शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो कार वही निकली, जिससे वारदात हुई थी.

यह कार पहले अरुण के नाम थी. अरुण ने प्रेम नारायण को कार बेची थी. कार का पुराना मालिक अरुण और डॉ. अजय कुमार सिंह यादव सगे भाई हैं. प्रेम नारायण हरीपर्वत क्षेत्र में संचालित एक गोशाला में कर्मचारी था. घटना की रात क्या हुआ यह तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है.

रवि की पत्नी ने वायरल किए ऑडियो: ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में फरार अभियुक्त रवि यादव की पत्नी ने शुक्रवार को तीन ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए. दावा किया कि ऑडियो में रवि यादव की डॉ. अजय कुमार सिंह यादव से बात हो रही है. आवाज डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की है.

इसकी पुष्टि तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद ही होगी, मगर ऑडियो ने खलबली मचा दी है. जांच के लिए पुलिस डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की आवाज का नमूना लेगी. ऑडियो की आवाज से उसका मिलान फोरेंसिक लैब में कराया जाएगा.

ऑडियो के अनुसार, कथित डॉ. बोल रहे हैं कि रवि भाई पूरा जीवन ऋणी रहेंगे. एक घंटे की बात है. कोर्ट में खड़ा होना है. खड़े-खड़े जमानत हो जाएगी. जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे. तुम्हारे पैर धोकर पीएंगे. पति-पत्नी जिंदगी भर जो बोलोगो तुम्हारा वह काम करेंगे. हम फ्रॉड लोग नहीं है. ऑडियो में वह रो रहे हैं.