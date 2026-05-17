आगरा में ट्रासंपोर्टर हत्याकांड; टक्कर मारने वाली कार बरामद, एक और नामजद को आरोपी बनाया
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसपोर्टर असगर अली की हत्या में प्रयुक्त कार को पुलिस ने बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 10:25 AM IST
आगरा: ट्रांसपोर्टर असगर अली हत्याकांड में पुलिस ने फरार कामरान वारिसी को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी बनाया है. आरोपी रवि यादव के साथ ही कामरान वारसी की तलाश भी तेज कर दी गई है. हत्या में उपयोग की गई कार भी बरामद कर ली गई है. फरार आरोपियों पर ईनाम भी घोषित होगा.
शाहगंज थाना पुलिस ने फरार कामरान वारसी के हाईकोर्ट जाने पर उसे नामजद आरोपी बनाया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में ट्रांसपोर्टर के बेटे की शिकायत पर कई पहलुओं पर छानबीन कर रही हैं. आरोपी कामरान वारसी से पूछताछ होनी थी.
मगर, पुलिस को आरोपी नहीं मिला दोनों फरार रवि यादव और कामरान वारिसी कथित मीडियाकर्मी हैं. इस मामले में एक और मीडियाकर्मी का नाम सामने आ रहा है. इसके बारे में भी पुलिस छानबीन कर रही है.
DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ट्रांसपोर्टर असगर अली की हत्या में प्रयुक्त कार को पुलिस ने शाहगंज में पथौली के पास जंगल से बरामद किया है. इसके बारे में 112 नंबर पर सूचना मिली कि एक कार लावारिस खड़ी है. शाहगंज पुलिस मौके पर पहुंची तो कार वही निकली, जिससे वारदात हुई थी.
यह कार पहले अरुण के नाम थी. अरुण ने प्रेम नारायण को कार बेची थी. कार का पुराना मालिक अरुण और डॉ. अजय कुमार सिंह यादव सगे भाई हैं. प्रेम नारायण हरीपर्वत क्षेत्र में संचालित एक गोशाला में कर्मचारी था. घटना की रात क्या हुआ यह तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है.
रवि की पत्नी ने वायरल किए ऑडियो: ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में फरार अभियुक्त रवि यादव की पत्नी ने शुक्रवार को तीन ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए. दावा किया कि ऑडियो में रवि यादव की डॉ. अजय कुमार सिंह यादव से बात हो रही है. आवाज डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की है.
इसकी पुष्टि तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद ही होगी, मगर ऑडियो ने खलबली मचा दी है. जांच के लिए पुलिस डॉ. अजय कुमार सिंह यादव की आवाज का नमूना लेगी. ऑडियो की आवाज से उसका मिलान फोरेंसिक लैब में कराया जाएगा.
ऑडियो के अनुसार, कथित डॉ. बोल रहे हैं कि रवि भाई पूरा जीवन ऋणी रहेंगे. एक घंटे की बात है. कोर्ट में खड़ा होना है. खड़े-खड़े जमानत हो जाएगी. जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे. तुम्हारे पैर धोकर पीएंगे. पति-पत्नी जिंदगी भर जो बोलोगो तुम्हारा वह काम करेंगे. हम फ्रॉड लोग नहीं है. ऑडियो में वह रो रहे हैं.
वायरल ऑडियो में एक व्यक्ति ने दूसरे से कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने उसका नाम लेने की बात कह रहा है. बातचीत में डॉक्टर का नाम ले लेना, जिसका नाम लेना हो ले लेना और मैं गारंटी दे रहा हूं जैसे शब्द भी बोले गए हैं.
दूसरा व्यक्ति फैसले को लेकर सवाल उठाते हुए खुद पर दबाव बनाने का आरोप लगाता है. ऑडियो में भावनात्मक बातचीत और सफाई देने की कोशिश भी साफ सुनाई देती है.
क्या है ट्रांसपोर्टर हत्याकांड: 4 अप्रैल 2026 को मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली का शव शाहगंज थाना क्षेत्र के मलका चबूतरा के पास मिला था. प्रथम दृष्ट्या मामला कार की टक्कर का निकला था. ट्रांसपोर्टर असगर अली के बेटे डॉ. सजमन अली ने इसे सोची-समझी हत्या की बात कही थी.
इसका CCTV वायरल होने पर डॉ. सजमन अली ने मामले में GST अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति अजय सिंह, दिनेश सोलंकी, रवि यादव, कामरान वारिसी पर हत्या का आरोप लगाया था.
पुलिस ने वाहन चालक की लापरवाही से मौत की धारा के तहत मुकदमा लिखा. चालक का गैर जमानती वारंट जारी कराए जाने की पूरी तैयारी की. CCTV कैमरे और कॉल डिटेल्स खंगालने पर रवि यादव की लोकेशन मौके पर मिली. कार जालौन के प्रेम नारायण के नाम निकली.
छानबीन में पता चला कि प्रेम नारायण नौकर है, जो आगरा में एक गोशाला में काम करता था. उसकी कार भी आगरा में थी. घटना के बाद से आरोपी रवि यादव और प्रेम नारायण समेत सभी आरोपी गायब है. पिछले दिनों मुकदमा में हत्या की धारा जोड़कर रवि यादव को आरोपित बनाया गया था.
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