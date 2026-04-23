आगरा: ट्रांसपोर्टर असगर अली मौत मामले में STF की एंट्री, फरार रवि यादव की तलाश तेज
आगरा के ट्रांसपोर्टर असगर अली की संदिग्ध मौत मामले की जांच यूपी एसटीएफ करेगी. मुख्य आरोपी रवि यादव की तलाश की जा रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 4:16 PM IST
आगरा: आगरा के बहुचर्चित अजमन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक असगर अली की मौत का मामला अब यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट के पास पहुंच गया है. आगरा पुलिस कमिश्नरेट के साथ मिलकर अब STF की टीम इस हाई-प्रोफाइल मामले की गहराई से जांच करेगी. एसटीएफ ने इस मामले में नामजद और घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी रवि यादव की तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है. ट्रांसपोर्टर के परिजनों ने जिन लोगों पर हत्या की साजिश का शक जताया था, उनमें रवि यादव एक प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया है.
बेटे ने लगाया हत्या का आरोप: आगरा पुलिस अब जल्द ही परिजनों के संदेह और साक्ष्यों के आधार पर इस मुकदमे में आरोपियों के नाम सार्वजनिक करने की तैयारी में है. इससे कार चालक के साथ-साथ साजिश में शामिल अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है. ज्ञात हो कि 4 अप्रैल 2026 को मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली का शव मलका चबूतरा के पास मिला था, जिसे एक कार ने जोरदार टक्कर मारी थी. हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना था, लेकिन असगर अली के बेटे डॉ. सजमन अली ने इसे सोची-समझी हत्या करार दिया है.
सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन से खुला राज: डॉ. सजमन अली ने जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति अजय कुमार सिंह सहित दिनेश सोलंकी, रवि यादव और कामरान वारिसी पर हत्या का शक जताते हुए तहरीर दी थी. शाहगंज थाना पुलिस की छानबीन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि वारदात के समय घटनास्थल पर आरोपी रवि यादव की लोकेशन मौजूद थी. जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद कार के कई चालक बदले गए और अंत में गाड़ी को लावारिस छोड़ दिया गया. शाहगंज पुलिस 18 दिन बाद भी खाली हाथ है, क्योंकि न तो अब तक गाड़ी बरामद हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी हो सकी है.
जीएसटी अधिकारी और उनके पति पर शक: आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि संदिग्ध रवि यादव घटना के बाद से ही अपना मोबाइल बंद कर गायब है और पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी है. अब एसटीएफ की आगरा यूनिट को शामिल किए जाने के बाद फरार आरोपियों के बारे में तकनीकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं. पुलिस पुख्ता साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही इस घटना का पूर्ण खुलासा करने का दावा कर रही है. कमिश्नर ने कहा कि वारदात में शामिल कोई भी अपराधी कानून की गिरफ्त से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकेगा.
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