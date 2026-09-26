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आगरा पुलिस का घिनौना खेल ! ट्रांस यमुना पुलिस पर लगा 14 लाख के जेवरात हज़म करने का आरोप

पुलिस पर 14 लाख के जेवरात हज़म करने का आरोप. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा की ट्रांस यमुना पुलिस का बड़ा खेल सामने आया है. पीड़ित सराफा व्यापारी ने डीसीपी सिटी से शिकायत करते हुए कहा कि मददगार बनकर पुलिस ने उसे ठगा है. पुलिस ने उसकी शिकायत से दो ठगों से ठगा हुआ सोना बरामद कर लिया. माल बरामद करने के बाद पुलिस ने उन्हें माल नहीं दिया और कहा कि जीएसटी का लफड़े में मत पड़ो. इसके बाद बरामद माल ही बदल दिया. आरोप लगाया कि मददगार बनकर ट्रांस थाना पुलिस उसके करीब 14 लाख रुपये का सोना डकार गई. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ित सराफा व्यापारी की शिकायत पर मामले की जांच कराई जा रही है. इसमें जो भी आरोपी होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ताजगंज थाना के नगला प्यारेलाल निवासी सुनील कुमार ने डीसीपी सिटी से शिकायत की. इसमें बताया कि मेरी बीएसआर ज्वैलर्स के नाम से सराफा की दुकान है. राजामंडी निवासी संजय वर्मा मेरे परिचित है. संजय के परिचित को दो चूड़ियों के सेट (आठ चूड़ियां) और एक ब्रेसलेट चाहिए थी. सुनील कुमार ने बताया कि "इन जेवरात का वज़न करीब 114 ग्राम था. जिस पर मैं जेवरात लेकर संजय वर्मा से 19 अगस्त को शाहदरा में ननुआ उर्फ लियाकत की दुकान पर पहुंचा. वहां लियाकत और इमरान मिले. जेवरात के लिए कैश दिखाया और जेवरात की जांच के बहाने दोनों चले गए. जिसका वीडियो भी दिया. जब दो घंटे तक नहीं लौटे, तो मुझे चिंता हुई. मगर, तभी संजय वर्मा भी धीरे से वहां से खिसक गए. जिस पर मैंने पुलिस को सूचना दी."