आगरा: क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष के कंपाउंडर बेटे की संदिग्ध मौत; हाथ में लगी मिली ड्रिप की सुई, हत्या का आरोप
ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष विनोद परमार के 21 वर्षीय कंपाउंडर बेटे आकाश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 4:54 PM IST
आगरा: आगरा के यमुनापार इलाके में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष के कंपाउंडर बेटे की संदिग्ध मौत हो गई. युवा कंपाउंडर का शव उसके घर के पास ही सड़क किनारे लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला. जब परिजनों ने शव को देखा तो उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके एक हाथ में मेडिकल ड्रिप की सुई (इंट्रा कैप) लगी हुई थी. परिजन उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: बेटे की अचानक मौत की खबर सुनकर परिजनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई. परिजनों का आरोप है कि उनके कंपाउंडर बेटे की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की गई है. इस वारदात की जानकारी मिलते ही ट्रांस यमुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को तुरंत पोस्टमार्टम हाउस भेज दियाॉ.
बुलेट मोटरसाइकिल भी है लापता: यह मामला ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंदिरा ज्योति नगर कॉलोनी का है. यमुनापार क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष विनोद परमार ने पुलिस को बताया कि उनके 21 वर्षीय बेटे आकाश परमार उर्फ काकू की हत्या करके शव को यहां फेंका गया है. काकू एक निजी अस्पताल में बतौर कंपाउंडर नौकरी कर रहा था और उसकी जनवरी 2025 में ही शादी हुई थी. काकू शुक्रवार शाम को अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से घर से बाहर निकला था, जो अभी तक बरामद नहीं हुई है.
ऑटो में आखिरी बार देखा गया: काकू को लापता होने से ठीक पहले हनुमाननगर में एक ऑटो चालक के ऑटो में आखिरी बार स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया था. इसके बाद से ही उसका मोबाइल बंद था और वह रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था. विनोद परमार ने ट्रांस यमुना थाना पुलिस से मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके आरोपियों को जल्द दबोचा जाए. पीड़ित परिवार ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने की गुहार लगाई है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि काकू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस घटना स्थल और उसके आसपास के रास्तों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है. ट्रांस यमुना थाना पुलिस की कई टीमें इस संवेदनशील मामले की हर संभावित कानूनी एंगल से जांच कर रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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