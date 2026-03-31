पर्यटन मंत्री जयवीर बोले; बेसिर पैर की बात करना अखिलेश यादव की आदत, यूपी में भाजपा सरकार ही बनेगी
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सोमवार को सर्किट हाउस में आगरा में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 8:37 AM IST
आगरा : यूपी के पर्यटन मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की. साथ ही एत्मादपुर में जैन मंदिर के पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया. समीक्षा के दौरान अधिकारियों से विकास कार्यों में कोई बाधा न आने और कार्य की गुणवक्ता बेहतर रखने के निर्देश दिए.
सर्किट हाउस और एत्मादपुर में सोमवार देर शाम मीडिया से रूबरू होने पर पर्यटन मंत्री जयवीर ने सिंह सपा अध्यक्ष पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जोरदार जुबानी हमला किया. कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर दिया अखिलेश यादव का बयान बेसिर पैर का है. उनकी अब ऐसी बात करना आदत बन गई है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 15 दिन में विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा. साथ ही आगरा नगर निगम में महापौर और नगरायुक्त के शीत युद्ध पर पूछे गए सवाल पर कहा कि विकास के लिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए. हम इस बारे में बात करेंगे.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली पर सवाल किया. उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 15 दिन के अंदर विधिवत संचालन शुरू होगा. अंतिम रूप से तैयारी के बाद ही लोकार्पण हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी दुनिया का सबसे आकर्षित करने वाला प्रदेश बन गया है. दूसरी तरफ अखिलेश सरकार में गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार आम बात थी. बिहार में लालू यादव की सरकार के 20 साल बाद भी वहां की जनता ने उनकी पार्टी को नकार दिया. ऐसा ही यूपी में होगा.
सामंजस्य बनाकर गाड़ी आगे बढ़ेगी : आगरा नगर निगम में महापौर मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाह और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के बीच चल रही खींचतान पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है. दोनों महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं. एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और दूसरी हमारी पार्टी की महत्वपूर्ण नेता महापौर हैं. दोनों को सामंजस्य बनाकर विकास की गाड़ी आगे बढ़ानी होगी. दोनों अपनी-अपनी परिधि में रहकर अधिकारों और दायित्वों का निर्वहन करें.
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