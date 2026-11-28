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यूपी में पर्यटन; फतेहपुर सीकरी में लाइट एंड सांउड शो शुरू, लोकार्पण के बाद पर्यटन मंत्री ने कही ऐसी बात

आगरा : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार देर शाम मुगलिया राजधानी रहे फतेहपुर सीकरी में लाइट एंड साउंड का लोकार्पण किया. जिससे दीवान-ए-आम में प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और लेजर लाइट से फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास और वर्तमान देखने को मिला. इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया, एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार, एडीए सचिव संजय कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, जितेन्द्र फौजदार, प्रमोद चाहर, ओमकांत डागुर मौजूद रहे.

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लाइट एंड साउंड शो के संचालन से आगरा और फतेहपुर सीकरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही आगरा में पर्यटकों के रात्रि प्रवास में वृद्धि होगी. योगी सरकार में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है. आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने करीब 9.26 करोड़ रुपये की लागत से इल्यूमिनेशन, ऑडियो सिस्टम एवं थ्री-डी मैपिंग के साथ लाइट एंड साउंड की स्थापित कराया है.

फतेहपुर सीकरी में लाइट एंड सांउड शो का लोकार्पण करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शिलापट्टिका का अनावरण करके फतेहपुर सीकरी में लाइट एंड साउंड शो और पाथवे इल्यूमिनेशन का कार्य के साथ ही यमुना किनारा रोड पर यमुना बैंक की ओर काली माता मंदिर पर सौन्दर्यीकरण का लोकार्पण किया. ये दोनों ही परियोजनाएं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत आगरा विकास प्राधिकरण ने विकसित की हैं.



पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि फतेहपुर सीकरी में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम न होने की वजह से पर्यटक सूर्यास्त से फहले ही यहां से चले जाते हैं. इसलिए फतेहपुर सीकरी में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंचे. जिसके लिए ही लाइट एंड साउंड शो की शुरूआत की है. जो आगरा तथा फतेहपुर सीकरी में पर्यटन को बढ़ावा देगा. जिससे आगरा में पर्यटकों का रात्रि प्रवास में वृद्धि की प्रबल संभावना है.





काली माता मंदिर पर सौन्दर्यीकरण : पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यमुना किनारा रोड पर यमुना बैंक की ओर प्राचीन काली माता मंदिर हैं. इसके निकट ही पूर्व से पार्क स्थापित है, जो कि बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था. यह स्थल आगरा शहर के ऐतिहासिक एवं आस्था का प्रमुख केन्द्र है. जिसका भी एडीए ने सौन्दर्यीकरण कार्य कराया है. जो करीब 278.11 लाख में हुआ है.





सिकरवार राजाओं की रियासत थी सीकरी : फतेहपुर सीकरी में लाइट एंड साउंड शो में दिखाया गया है कि आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा एक ऐसा प्राचीन नगर है, जो सन् 1527 तक सिकरवार राजपूतों की रियासत थी. बाद में यहां रहने वाले एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मुलाकात से प्रभावित होकर अकबर ने सन् 1571 में अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानान्तरित की. यहां पर कई इमारतों का निर्माण कराया.