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पुलिस को चोरों की चुनौती; आगरा में थाना से सटी मार्केट की कई दुकानों में चोरी

हरीपर्वत थाने से सटे अखिलेश टॉवर की दो दुकानों में चोरी की वारदात.

आगरा में थाना से सटी मार्केट की कई दुकानों में चोरी
आगरा में थाना से सटी मार्केट की कई दुकानों में चोरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 7:50 AM IST

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आगरा : सीएम योगी के आगरा में रात्रि प्रवास के चलते हाई अलर्ट था. इसी बीच चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए थाने की बगल की दुकानों से हजारों की नगदी और माल पार कर दिया. चोर अपने साथ दुकान में लगे सीसीटीवी और डीवीआर उखाड़ ले गए. मार्केट में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों में चार संदिग्ध नजर आ रहे हैं. पुलिस अब मामला दर्ज करके छानबीन में जुटी है. थाने के पास की दुकानों में चोरी की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है.

मामला हरीपर्वत थाना से सटे तीन मंजिला अखिलेश टॉवर मार्केट का है. जिसमें करीब 100 दुकानें हैं. प्रथम तल पर कमला नगर ए ब्लाक निवासी अविनाश यादव की बालाजी नाम से मेडिकल स्टोर है. चोरों ने मेडिकल स्टोर का शटर तोड़ा और फिर तिजोरी तोड़कर करीब दो लाख रुपये निकाले. साथ ही दुकान से 40 हजार की दवाइयां भी भर ले गए.

इसके अलावा प्रथम तल पर ही डॉ. एमपी सिंह और एसपी सिंह के एक्यूप्रेशर क्लीनिक को चोरों ने निशाना बनाया. दोनों क्लीनिक से चोर हजारों का सामान उठा ले गए. चोरों ने डॉ. राज पुरोहित इंटरप्राइजेज की दुकान में भी इसी अंदाज में सेंध लगाई. जहां से नकदी और सामान बटोरकर ले गए.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि इस मामले में व्यापारियों की तहरीर पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि शनिवार देर रात दो स्कूटी पर चार लोग आए थे, जो दो बजे तक रुके. छानबीन में एक गिरोह के लगातार वारदात के इनपुट​ मिले हैं. इसके चलते कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए हैं. जिनसे पूछताछ की जा रही है. जल्द ही चोरी की वाारदातों का खुलासा किया जाएगा.



बताया गया कि हरीपर्वत थाने के आसपास की दुकानों में यह पहली चोरी नहीं है. करीब सात दिन पहले थाने के सामने भीमसैन बैजनाथ मिष्ठान भंडार की दुकान में वारदात हुई थी. चोर दीवार काटकर दुकान में घुसे थे. चोर तब काउंटर से 20 हजार रुपये, चांदी के सिक्के और करीब 15 किलोग्राम मिठाई चुराकर ले गए थे. चोर यहां से भी सीसीटीवी का डीवीआर निकालकर ले गए थे. इन घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

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