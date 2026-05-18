आगरा: तेवतिया वाटर पार्क के स्विमिंग पूल में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत, लापरवाही का आरोप
माता-पिता के साथ आए 8 साल के मनित की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. वॉटर पार्क प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:35 PM IST
आगरा: आगरा के किरावली थाना क्षेत्र में मिढ़ाकुर स्थित गांव सकतपुर के पास स्थित तेवतिया वाटर पार्क में रविवार देर शाम आठ वर्षीय लड़के की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई. परिवार के साथ बच्चा वाटर पार्क गया था, जहां इस हादसे के बाद मासूम की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि वॉटर पार्क में मासूम की मौत हुई है और बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
पुलिस ने शुरू की वाटर पार्क की जांच: परिजन की ओर से अभी तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. मगर, बच्चे की मौत का यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए पुलिस द्वारा इसकी गहन जांच की जा रही है. जांच के दौरान यह पता किया जा रहा है कि वॉटर पार्क का पंजीकरण वैध है या नहीं. इसके साथ ही वहां सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और हादसा किन हालात में हुआ, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी.
नहाते समय अचानक लापता हुआ मनित: शाहगंज थाना क्षेत्र के अजीत नगर, खेरिया निवासी रोबिन ने किरावली थाना पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन जूते-चप्पल बेचने का काम करते हैं. वह अपनी पत्नी नीलम और आठ वर्षीय बेटे मनित के साथ रविवार शाम करीब 4 बजे मिढ़ाकुर के पास स्थित तेवतिया वॉटर पार्क पहुंचे थे. वॉटर पार्क में वे सभी एक साथ पूल में नहा रहे थे. तभी नहाते समय बेटा मनित अचानक से परिजन से अलग होकर गहरे पानी की तरफ चला गया.
कर्मचारियों की मदद से निकाला गया शव: काफी देर तक जब बेटा मनित दिखाई नहीं दिया, तो रोबिन और पत्नी नीलम बुरी तरह घबरा गए. वे तुरंत अपने बेटे की तलाश में जुट गए, जिससे वॉटर पार्क में अफरा-तफरी और चीख पुकार मच गई. उन्होंने बेटे मनित के अचानक गायब होने की जानकारी वॉटर पार्क में तैनात कर्मचारियों को दी. जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मिलकर बेटा मनित की तलाश शुरू की गई.
अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: रोबिन ने पुलिस को बताया कि कर्मचारियों की मदद से अंततः बेटा मनित को गहरे पानी से बाहर निकाला गया. परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल लेकर आए. जहां पर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बेटा मनित को मृत घोषित कर दिया. इस दुखद खबर से मासूम के परिवार और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया.
सीसीटीवी फुटेज न दिखाने पर परिजनों का हंगामा: वॉटर पार्क में मासूम की मौत की खबर मिलते ही शाहगंज थाना पुलिस तत्काल बालक के घर पहुंची. रोबिन और पत्नी नीलम ने वाटर पार्क कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर वहां हंगामा भी किया था. पीड़ित परिजन ने पुलिस को बताया कि यदि वॉटर पार्क में तैनात कर्मचारियों ने समय रहते CCTV फुटेज दिखा दी होती, तो शायद उनके बेटे की जान बच जाती. उन्होंने करीब एक घंटे तक खोजबीन की, जिसके बाद मनित का शव पूल में तैरता हुआ दिखाई दिया था.
विवादों में रहा है तेवतिया वॉटर पार्क: यह पहली बार नहीं है, जब तेवतिया वॉटर पार्क सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में आया है. इससे पहले 5 मई को रामबाग निवासी सनी नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ तेवतिया वॉटर पार्क में गया था. सनी ने किरावली थाना में शिकायत दी थी कि वॉटर पार्क के बंद लॉकर से उसका मोबाइल और 28 हजार रुपये चोरी हो गए हैं. एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस चोरी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध की जांच की जा रही है.
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