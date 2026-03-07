ETV Bharat / state

आगरा का दिव्यांग शिक्षक बना रहा था केमिकल से ड्रग्स, तेलंगाना पुलिस आगरा से किया गिरफ्तार

आगरा से राजस्थान, हैदराबाद समेत कई जगह होने वाली रेव पार्टियों में सप्लाई किया जाता था ड्रग्स.

ड्रग्स बनाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार.
ड्रग्स बनाने का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार. (Photo Credit : Agra Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 12:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : तेलंगाना पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आगरा पुलिस की मदद से नशे के कारोबार में संलिप्त एक शिक्षक को गिरफ्तार सनसनीखेज खुलासा किया है. मूलरूप से फिरोजाबाद का रहने वाला शिक्षक खंदौली थाना क्षेत्र के नगला मट्टू में केमिस्ट्री की कोचिंग की आड़ में केमिकल से नशीले ड्रग्स बनाता था. पुलिस टीम ने शिक्षक की निशानदेही पर एक दुकान से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और नशीला केमिकल बरामद किया है. तेलंगाना पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करके ट्रांजिस्ट रिमांड लेगी.



डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संदिग्ध शिक्षक की गिरफ्तारी के लिए संपर्क किया था. इसके बाद खंदौली पुलिस के साथ नगला मट्टू गांव में दबिश देकर वीरेंद्र नाम के शिक्षक दबोचा गया. वीरेंद्र जोधपुर में एमडीएमए (ड्रग्स) सप्लाई मामले में वांछित था. पूछताछ में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले एक शिक्षक मनोज का नाम सामने आया. इसके बाद मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया. उसकी निशानदेही पर दुकान से 450 लीटर आसुत जल, 120 लीटर मेथिल एमीन, 27.5 लीटर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, सौ लीटर एथिल एसीटेट, 50 लीटर एसीटोन, 40 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नौ लीटर इथेनॉल बरामद हुआ है.


डीसीपी आदित्य सिंह के अनुसार आरोपी मनोज मूलत: नारखी फिरोजाबाद का रहने वाला है. वह यहां पिछले 15 साल से परिवार सहित खंदौली के गांव नगला मट्टू में रहता है. मनोज केमिस्ट्री की कोचिंग भी पढ़ाता था. पूछताछ में मनोज ने बताया कि नाैकरी की तलाश में जोधपुर गया था. वहां पर पहले कोचिंग शुरू की. इसी दौरान एक निजी स्कूल में नाैकरी कल ली. जहां वीरेंद्र से मुलाकात हुई. वीरेंद्र ने ही केमिकल से ड्रग्स बनाने का आइडिया दिया. वीरेंद्र ड्रग्स की बिक्री ऑनलाइन करता था. इसके बाद मैं आगरा आ गया. यहीं से ड्रग्स बनाकर वीरेंद्र को भेजता था. वीरेंद्र हैदराबाद समेत अन्य शहरों में होने वाली रेव पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई में वीरेंद्र करता था.

TAGGED:

AGRA CRIME
DRUG SMUGGLING IN AGRA
DRUG BUSINESS
TEACHER SMUGGLING DRUGS
DRUG SMUGGLER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.