ETV Bharat / state

आगरा में फर्जी कागज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश; तहसीलदार सहित 15 लोगों पर केस

आगरा के कागारौल थाना प्रभारी अंकुर मलिक ने बताया कि कोर्ट के केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

आगरा में फर्जी कागज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश.
आगरा में फर्जी कागज बनाकर जमीन हड़पने की साजिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 10:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: यूपी रोडवेज के अविवाहित संविदा चालक की मौत पर फर्जी विवाहनामा से जमीन हड़पने की साजिश का मामला सामने आया है. मृतक के भाई की शिकायत पर कोर्ट ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने के आरोप में तहसीलदार सहित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान सहित 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

आगरा के कागारौल थाना प्रभारी अंकुर मलिक ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 15 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला: पुलिस के मुताबिक, नगला बेरी चाहर कागारौल निवासी वादी भीकम सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरा छोटा भाई रामवीर लवानिया अविवाहित था. भाई रामवीर लवानिया यूपी रोडवेज में नौकरी करता था. वह संविदा पर ड्राइवर था.

26 मार्च 2022 को रामवीर की मृत्यु हो गई. इसके बाद पता चला कि मेरी और भाई के नाम पर गांव में जो कृषि भूमि है, उसे हड़पने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया है. आरोपियों ने महिला राजू देवी से जमीन पर वारिसाना हक का दावा कराया है. इसके लिए जब हम तहसील पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारी मिली.

मौत से 15 दिन पहले का विवाहनामा: वादी भीकम सिंह ने बताया कि मैंने पहले कागारौल थाना पुलिस और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

भीकम सिंह का आरोप है, कि मेरे मृतक भाई रामवीर लावानिया की मौत से 15 दिन पहले का विवाहनामा 11 मार्च 2016 को दस रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरीशुदा दिखाया गया है. इसमें राजू देवी नामक महिला से शादी होना दर्शाया गया है.

बाद में कल्पना शर्मा पत्नी दिनेश लवानिया ने खुद को राजू देवी उर्फ कल्पना शर्मा बताकर 7 जून 2022 को शपथपत्र देकर सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज करा लिया. इसके साथ ही इन झूठे तथ्यों के आधार पर तहसीलदार खेरागढ़ के यहां मुकदमा भी प्रस्तुत कर दिया.

इन पर लगे आरोप: वादी भीकम सिंह का आरोप है, कि आरोपियों ने फर्जी हस्ताक्षर, गलत नोटरी मोहर और कूटरचना के माध्यम से विवाहनामा, परिवार रजिस्टर, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, वोटर कार्ड और आधार कार्ड में कल्पना शर्मा को मेरे मृतक भाई रामवीर की पत्नी के रूप में दर्ज कराया है. कल्पना शर्मा की शादी पहले से दिनेश लवानिया निवासी सीतानगर आगरा से हो चुकी है. दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है.

इस फर्जीवाड़े और साजिश में अमित लवानिया, कैलाश चंद, पप्पू, रामवीर, विजयपाल सिंह, राजेश, अजय सिंह, तत्कालीन ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार खेरागढ़, सरोज शर्मा, रोहित शर्मा, श्यामू शर्मा और लक्ष्मीकांत शर्मा शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: अलर्ट: साइबर ठगों का नया पैंतरा, कस्टमर केयर कर्मी बन लगाया चूना, रिव्यू पोस्ट से कमाई के लालच में भी फंसा रहे

TAGGED:

AGRA CRIME POLICE NEWS UPDATES
AGRA TEHSILDAR AND 15 BOOKED
GRAB LAND USING FAKE MARRIAGE AGRA
AGRA FAKE MARRIAGE LAND GRABBING
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.