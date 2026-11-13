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आगरा शिक्षक हत्याकांड: कोचिंग संचालक की हत्या करने वाला प्रेमिका का बॉयफ्रेंड निखिल गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग से था नाराज

टीचर ओमप्रकाश यादव के मर्डर का खुलासा, 400 CCTV कैमरों की मदद से पकड़ा गया आरोपी ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में वीएस प्लाजा स्थित कोचिंग सेंटर में गणित के शिक्षक ओमप्रकाश यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में निखिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है.

वह शिक्षक की पूर्व छात्रा और उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है. पुलिस के मुताबिक, गर्लफ्रेंड को शिक्षक के साथ पिज्जा खाते देखकर निखिल को शक हुआ और इसी बात ने हत्या की वजह बन गई.

जानकारी देते एडीसीपी मनोज कुमार यादव. (Video Credit: ETV Bharat) पिज्जा खाते देख प्रेमी को हुआ शक: पुलिस जांच में सामने आया कि निखिल ने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड और शिक्षक ओमप्रकाश यादव को साथ में पिज्जा खाते देखा था. इस पर उसने गर्लफ्रेंड से शिक्षक के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल किए. जवाब में युवती ने बताया कि शिक्षक उसे परेशान करता है और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है. युवती ने यह भी बताया कि शिक्षक उसे अश्लील मैसेज भेजता था और मैसेज पढ़ने के बाद उन्हें डिलीट कर देता था. गर्लफ्रेंड ने बताई शिक्षक की हरकतें: युवती के मुताबिक, वह शिक्षक से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह लगातार उसे परेशान कर रहा था. युवती की दोस्ती करीब एक साल पहले शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले निखिल से हुई थी. वह जूते का कारोबार करता है, जबकि युवती अब बीए की छात्रा है. युवती ने जब शिक्षक की हरकतों के बारे में निखिल को बताया तो उसने खुद इस मामले को सुलझाने का फैसला किया. धमकाने पहुंचा था, चाकू से कर दी हत्या: पुलिस पूछताछ में आरोपी निखिल ने बताया कि वह शिक्षक ओमप्रकाश यादव को धमकाने के लिए दो नवंबर की रात चाकू लेकर कोचिंग सेंटर पहुंचा था. उसका इरादा शिक्षक को गर्लफ्रेंड से दूर रहने की चेतावनी देने का था. कोचिंग सेंटर में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गया. निखिल के मुताबिक, शिक्षक शारीरिक रूप से मजबूत थे और उन्होंने मारपीट के दौरान उसे दबोच लिया. गुस्से में किए चाकू से कई वार: आरोपी ने बताया कि शिक्षक के हावी होने पर उसने चाकू निकाल लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चाकू के कई वार लगने से शिक्षक जमीन पर गिर पड़े. निखिल को डर था कि अगर शिक्षक बच गए तो वह पकड़ा जाएगा. इसी डर में उसने चाकू से शिक्षक का गला काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस को भटकाने के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिखा रेपिस्ट: हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने कोचिंग सेंटर के ब्लैकबोर्ड पर 'रेपिस्ट ओपी यादव' लिख दिया, ताकि पुलिस का शक किसी दूसरी दिशा में चला जाए. इसके बाद वह कोचिंग का शटर गिराकर वहां से निकल गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी हत्या के बाद भी करीब सात दिन तक आगरा में ही अलग-अलग जगहों पर छिपकर रहा.