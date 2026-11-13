आगरा शिक्षक हत्याकांड: कोचिंग संचालक की हत्या करने वाला प्रेमिका का बॉयफ्रेंड निखिल गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग से था नाराज
आगरा में कोचिंग सेंटर के अंदर शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमिका को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:49 PM IST
आगरा: आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में वीएस प्लाजा स्थित कोचिंग सेंटर में गणित के शिक्षक ओमप्रकाश यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में निखिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है.
वह शिक्षक की पूर्व छात्रा और उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है. पुलिस के मुताबिक, गर्लफ्रेंड को शिक्षक के साथ पिज्जा खाते देखकर निखिल को शक हुआ और इसी बात ने हत्या की वजह बन गई.
पिज्जा खाते देख प्रेमी को हुआ शक: पुलिस जांच में सामने आया कि निखिल ने एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड और शिक्षक ओमप्रकाश यादव को साथ में पिज्जा खाते देखा था. इस पर उसने गर्लफ्रेंड से शिक्षक के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल किए. जवाब में युवती ने बताया कि शिक्षक उसे परेशान करता है और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरों के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है. युवती ने यह भी बताया कि शिक्षक उसे अश्लील मैसेज भेजता था और मैसेज पढ़ने के बाद उन्हें डिलीट कर देता था.
गर्लफ्रेंड ने बताई शिक्षक की हरकतें: युवती के मुताबिक, वह शिक्षक से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह लगातार उसे परेशान कर रहा था. युवती की दोस्ती करीब एक साल पहले शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले निखिल से हुई थी. वह जूते का कारोबार करता है, जबकि युवती अब बीए की छात्रा है. युवती ने जब शिक्षक की हरकतों के बारे में निखिल को बताया तो उसने खुद इस मामले को सुलझाने का फैसला किया.
धमकाने पहुंचा था, चाकू से कर दी हत्या: पुलिस पूछताछ में आरोपी निखिल ने बताया कि वह शिक्षक ओमप्रकाश यादव को धमकाने के लिए दो नवंबर की रात चाकू लेकर कोचिंग सेंटर पहुंचा था. उसका इरादा शिक्षक को गर्लफ्रेंड से दूर रहने की चेतावनी देने का था. कोचिंग सेंटर में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद मारपीट में बदल गया. निखिल के मुताबिक, शिक्षक शारीरिक रूप से मजबूत थे और उन्होंने मारपीट के दौरान उसे दबोच लिया.
गुस्से में किए चाकू से कई वार: आरोपी ने बताया कि शिक्षक के हावी होने पर उसने चाकू निकाल लिया और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. चाकू के कई वार लगने से शिक्षक जमीन पर गिर पड़े. निखिल को डर था कि अगर शिक्षक बच गए तो वह पकड़ा जाएगा. इसी डर में उसने चाकू से शिक्षक का गला काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.
पुलिस को भटकाने के लिए ब्लैकबोर्ड पर लिखा रेपिस्ट: हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने कोचिंग सेंटर के ब्लैकबोर्ड पर 'रेपिस्ट ओपी यादव' लिख दिया, ताकि पुलिस का शक किसी दूसरी दिशा में चला जाए. इसके बाद वह कोचिंग का शटर गिराकर वहां से निकल गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी हत्या के बाद भी करीब सात दिन तक आगरा में ही अलग-अलग जगहों पर छिपकर रहा.
6 नवंबर को मिला था शिक्षक का सड़ा-गला शव: जगदीशपुरा थाना पुलिस के मुताबिक, शिक्षक ओमप्रकाश यादव को आखिरी बार दो नवंबर 2026 की रात देखा गया था. इसके बाद छह नवंबर की सुबह तक कोचिंग सेंटर नहीं खुला तो आसपास के दुकानदारों को शक हुआ. कोचिंग सेंटर से बदबू आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शटर उठाया तो अंदर शिक्षक का सड़ा-गला शव मिला, जिसकी गला काटकर हत्या की गई थी.
मोबाइल कॉल डिटेल से मिला अहम सुराग: एडीसीपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं. जांच के दौरान शिक्षक के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो एक युवती से उनकी लगातार बातचीत होने की जानकारी मिली. पुलिस ने युवती को पूछताछ के लिए बुलाया. शुरुआत में उसने शिक्षक को अच्छा व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह अच्छी तरह पढ़ाते थे और सभी उनका सम्मान करते थे.
पूछताछ में फूट-फूटकर रोने लगी पूर्व छात्रा: जब पुलिस ने युवती से पूछा कि शिक्षक उसे लगातार फोन और मैसेज क्यों करते थे, तो वह फूट-फूटकर रोने लगी. उसने बताया कि शिक्षक ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और स्नैपचैट से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें हासिल कर ली थीं. इन तस्वीरों के आधार पर वह उसे ब्लैकमेल करता था और अश्लील मैसेज भेजता था. युवती ने पुलिस को बताया कि वह इस परेशानी से निकलना चाहती थी और इसी वजह से उसने निखिल को पूरी बात बताई थी.
400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एडीसीपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही सर्विलांस और डिजिटल साक्ष्यों की मदद ली गई. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था. लगातार जांच के बाद पुलिस ने निखिल को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर शिक्षक की स्कूटी भी बरामद कर ली.
कौन थे शिक्षक ओमप्रकाश यादव: शिक्षक ओमप्रकाश यादव मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले थे और आगरा की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-13 में रहते थे. वह शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित पढ़ाते थे. इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-3 स्थित वीएस प्लाजा में उनकी अपनी कोचिंग भी थी, जहां वह हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं को गणित पढ़ाते थे. वह अविवाहित थे और पहले अपनी बुआ के साथ रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना घर बनवा लिया था.
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